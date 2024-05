Unfassbar gespoilert: Zwei Wochen vor Star Wars: Episode I-Start war der größte Figurentod bereits bekannt

Als Star Wars: Episode I im Mai 1999 ins Kino kam, war der Tod einer wichtigen Figur längst kein Geheimnis mehr. Ausgerechnet zwei Titel auf dem offiziellen Soundtrack spoilerte den Mega-Blockbuster.

Wie schützt man sich am besten vor Spoilern? Diese Frage stellt sich vermutlich jeder Fan an irgendeinem Punkt in seinem Leben, wenn ein heiß erwartetes Projekt in Reichweite rückt. Oft machen schon vor dem Drehbeginn erste Leaks im Internet die Runde. Danach folgen unautorisierte Set-Bilder und weitere Schnipsel.

Star Wars-Fans können ein Lied davon singen. Kaum wird ein neues Projekt angekündigt, überschlagen sich die Gerüchte und Spekulationen. Mitunter wurden sogar ganze Plot-Twists nur durch die Verpackung von Spielzeugprodukten verraten. Aber immerhin beim offiziellen Soundtrack-Album müsste man sicher sein, oder?

Weit gefehlt.

Mega-Spoiler zwei Wochen vor Kinostart: Der Soundtrack zu Star Wars: Episode I hat Qui-Gons Tod verraten

Als Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung am 19. Mai 1999 in den USA ins Kino kam, war den meisten Fans längst klar, welche Figur am Ende das Zeitliche segnet. Grund dafür war die Veröffentlichung des Soundtracks, der bereits ab dem 4. Mai 1999 im Handel erhältlich war und mit einem unfassbaren Spoiler aufwartete.

Wer sich vor dem Kinostart in John Williams' neue Leitmotive einhören wollte, wurde auf der Rückseite der CD von zwei Titeln überrascht. Track 15 teast "Qui-Gons nobles Ende", ehe Track 16 keine Zweifel mehr lässt und mit "Qui-Gons Beerdigung" eine der Hauptfiguren des Films zu Grabe trägt – zwei Wochen vor Kinostart.

Die wenigsten Fans dürften davon ausgegangen sein, dass Liam Neesons Jedi-Meister im Auftakt der Prequel-Trilogie stirbt. Obwohl die konkreten Umstände von Qui-Gons Tod nicht bekannt waren, dürfte dieser Spoiler der härteste in der Star Wars-Geschichte gewesen sein, der ganz offiziell seinen Weg in die Welt gefunden hat.

Bonus-Spoiler: Auch der Padmé-Amidala-Twist ist vor dem Kinostart durchgesickert. Schuld daran waren zwei Spielzeugfiguren von Hasbro, die Schauspielerin Natalie Portman mit beiden Rollen in Verbindung brachten. Danach war es kein Geheimnis mehr. Padmé und Königin Amidala sind dieselbe Person.

Star Wars: Episode I war trotz Qui-Gon-Spoiler ein riesiger Erfolg und spielt heute immer noch Geld ein

Dem Erfolg des Films hat das Wissen um Qui-Gons Tod keinen Abbruch getan. Wie aus den Zahlen von Box Office Mojo hervorgeht, konnte Die dunkle Bedrohung weltweit über 924 Millionen US-Dollar in den Kinos einspielen. Dank Wiederaufführungen kommt der Film inzwischen sogar auf über eine Milliarde US-Dollar.

Die jüngsten Wiederaufführungen fanden am vergangenen Wochenende statt. Anlässlich des Star Wars Day am 4. Mai und des 25-jährigen Jubiläums des Films brachte Disney Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung zurück auf die große Leinwand, wo der Film weitere 14 Millionen US-Dollar einnehmen konnte, so Box Office Mojo.