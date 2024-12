Heute im TV: Unfassbar harter Horror-Thriller, der vielen Menschen zu extrem sein wird

Bei Tele 5 könnt ihr am Mittwoch Michael Hanekes hammerharten Funny Games schauen. Der Film zieht euch in einen Albtraum voller Terror und Folter, der nur mit stahlharten Nerven zu ertragen ist.

Manche Filme müssen mehr ausgehalten statt einfach nur geschaut werden. Dazu gehört auch Funny Games von Michael Haneke. Das Werk des österreichischen Regisseurs ist eine Lehrstunde des unangenehmen Terrors und stürzt einen direkt in einen fiesen Albtraum, der nie zu enden scheint.

Tele 5 strahlt Funny Games am Mittwoch kurz vor Mitternacht aus. Wenn ihr euch traut, seht ihr gewöhnliche Eier danach nur noch mit einem mulmigen Gefühl.

Heftiger TV-Tipp: Darum geht es in Funny Games

In Michael Hanekes Film unternimmt das Ehepaar Georg (Ulrich Mühe) und Anna (Susanne Lothar) einen Urlaub mit dem kleinen Sohn Schorschi (Stefan Clapczynski) in ihrem Ferienhaus am See. Nach ihrer Ankunft stehen die schüchternen, höflichen jungen Männer Peter (Frank Giering) und Paul (Arno Frisch) vor der Tür, die sich ein paar Eier leihen wollen.

Schaut den Trailer zu Funny Games:

Funny Games (1997) : theatrical trailer

Als die Familie die beiden kurz in ihr Haus lässt, beginnt ein schockierender Psychoterror, der vor allem an seelischer Brutalität kaum zu ertragen ist.

Funny Games kritisiert Gewalt - und überschreitet dafür selbst Grenzen des Erträglichen

An blutigen Gewaltexzessen ist Funny Games nicht einmal interessiert. Die brutalsten Szenen seines Films blendet Michael Haneke aus und lässt sie im Kopf des Betrachters abspielen. Durch das sadistisch-perfide Psychospiel von Peter und Paul, die die dreiköpfige Familie erniedrigen und quälen, will der Regisseur viel lieber den Voyeurismus eines Publikums kritisieren, die von extremen Bildern nie genug bekommen.

Dabei manipuliert Funny Games einen auch immer wieder bewusst, während Haneke mit den Möglichkeiten des Mediums Film spielt und absichtlich Öl ins Feuer gießt. In einer Szene sprechen die psychopathischen Eindringlinge zum Beispiel direkt zum Publikum, um die eigene voyeuristische Neugier an der extremen Härte vorzuführen.

In einer anderen Szene spult einer der beiden den Film mit der Fernbedienung einfach kurz zurück, um nach einem Wendepunkt doch wieder in die pure Finsternis zurückzukehren. Und auch für einen selbst gibt es aus Funny Games kein Entkommen aus dieser Finsternis. Michael Hanekes Film ist bis zum bitteren Ende ein Albtraum ohne Erwachen.

Wann läuft Funny Games im TV?

Tele 5 strahlt Hanekes Schocker am 11. Dezember 2024 um 23:55 Uhr aus. Alternativ könnt ihr Funny Games gerade auch bei Amazon Prime im Abo streamen.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im März 2021 auf Moviepilot erschienen.