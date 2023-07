Heute im TV: Unfassbarer Action-Film mit der dümmsten Geschichte aller Zeiten, aber das muss genau so sein

Mit Dead or Alive wurde die bekannte Videospiel-Reihe in puren Action-Trash verwandelt. Der Film, den ihr auf eigene Gefahr schauen solltet, läuft am Donnerstagabend bei Tele 5.

Zu den bekanntesten Videospiel-Genres zählen Kampfsport-Games wie die Tekken- oder Dead or Alive-Reihe. Zu Letzterer ist 2006 eine Verfilmung erschienen, die die Vorlage zu albernem Action-Trash macht. Vielleicht wird der Kern der Dead or Alive-Story aber genau dadurch gut getroffen. Falls ihr den Film sehen wollt, habt ihr am Donnerstagabend bei Tele 5 die Gelegenheit dazu.

Dead or Alive ist unglaublich dumm, aber womöglich muss das genau so sein

Im Mittelpunkt der Story des Films steht das Dead or Alive-Turnier, bei dem unter anderem Ninja-Prinzessin Kasumi (Devon Aoki) und Meisterdiebin Christie (Holly Valance) um das Preisgeld von 10 Millionen Dollar kämpfen.

Aus dem hauchdünnen Drehbuch-Skelett entstehen in Dead or Alive kaum mehr als Szenen voller Handkanten-Action und schamlose Kamera-Einstellungen der optischen Reize der weiblichen Stars. Wer die nicht gerade hochkomplexe Spiele-Reihe kennt, kann also getrost sagen: mit Dead or Alive ist eine wirklich originalgetreue Adaption gelungen!

Wann läuft Dead or Alive im TV?

Dead or Alive läuft am 27. Juli 2023 um 20:15 Uhr auf Tele 5.

Die 10 größten Streaming-Filme 2023 bei Netflix, Amazon & Co.

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber schauen wir uns die großen Filme an, die dieses Jahr exklusiv bei Netflix, Amazon, Disney+ und Apple TV+ erscheinen. Herausgekommen ist eine Liste mit zehn besonderen Empfehlungen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vom Sci-Fi-Epos bis zum potentiellen Oscar-Kandidaten ist alles dabei. Beeindruckend sind vor allem die versammelten Talente. 2023 erwarten uns im Streaming-Bereich neue Filme von Martin Scorsese, David Fincher und Zack Snyder, während vor der Kamera Gal Gadot, Leonardo DiCaprio, Henry Cavill und Chris Hemsworth zu sehen sind.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.