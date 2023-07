Lächerliche Action-Legende: Barbie macht Sylvester Stallone zur Witzfigur, aber dahinter steckt deutlich mehr

In Barbie wird Sylvester Stallone als Symbol purer Männlichkeit parodiert. Regisseurin Greta Gerwig hat jetzt darüber gesprochen, dass sie die Anspielung aus purem Respekt eingebaut hat.

In den Kinos entfacht Barbie gerade den Hype des Jahres. Das neue Werk von Regisseurin Greta Gerwig spielte am Startwochenende in den USA mehr Geld ein als jeder andere Film aus diesem Jahr und das ist erst der Anfang.

Der Humor in Barbie lebt davon, Klischees purer Männlichkeit und Macho-Symbolik aufzugreifen und herrlich zu überzeichnen. In einer Szene entdeckt Ryan Goslings Ken so auch Fotos von einem jungen Sylvester Stallone aus den 70ern, die ihn beeindrucken. Jetzt hat die Regisseurin über diesen Moment gesprochen.

Sylvester Stallone-Gag in Barbie ist als liebevolle Hommage gedacht

Im Interview mit UPROXX erklärte Gerwig, dass sie ein großer Fan von Sly ist und ihn als Hommage in Barbie eingebaut hat:

Und ich liebe all die Rocky-Filme. Ich liebe ihn sehr. Es war also eigentlich eine sehr frühe Sache. Als Ryan Gosling und ich viel SMS schrieben, stießen wir beide auf unsere gemeinsame Liebe zu Sly Stallone. Und dann sprachen wir über seinen Look in den 70ern und wie toll er war. Und er hat sich wirklich als Mann geschmückt. Und wir dachten: 'Das ist ein guter Anfang.' Ich meine, es gibt einfach fantastische Bilder von ihm, besonders in den Rocky-Filmen.

Greta Gerwig würde Barbie 2 Sylvester Stallone überlassen

Im Interview sagt die Regisseurin, dass Margot Robbies Hauptfigur in einer möglichen Barbie-Fortsetzung auf Sly treffen sollte. Außerdem liebt Gerwig die Idee, dass Stallone direkt selbst die Regie übernehmen könnte. Das wäre für sie eine große Ehre.

Zum aktuellen Stand von Barbie 2 gibt es noch keine offiziellen Infos. Bei dem finanziellen Mega-Erfolg des Films wird ein Statement dazu aber nicht allzu lange auf sich warten lassen.

