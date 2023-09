Heute im TV: Unglaublich unterhaltsamer Tarantino-Klon mit Bruce Willis, der nicht in die deutschen Kinos kam (und dann Kult wurde)

Am Dienstag läuft ein unterhaltsamer Gangster-Thriller mit Bruce Willis bei Nitro, den Fans von Quentin Tarantino und Guy Ritchie lieben werden. In Deutschland schaffte er es vor 17 Jahren nicht mal ins Kino.

Wer Filme von Quentin Tarantino und Guy Ritchie liebt, muss Lucky # Slevin gesehen haben. Der unterhaltsame Gangster-Thriller von Regisseur Paul McGuigan setzt genauso auf coole Charaktere, witzige Dialoge und eine ungewöhnliche Erzählweise voller Twists, die die Story immer wieder in eine neue, überraschende Richtung lenken.

Falls ihr Lucky Number Slevin mit Stars wie Josh Hartnett und Bruce Willis noch nicht gesehen haben solltet, könnt ihr den Film am Dienstag bei Nitro schauen.

Darum geht es in Lucky Number Slevin

In der Handlung des Films wird Hauptfigur Slevin (Josh Hartnett) auf dem Weg zu seinem Kumpel Nick (Sam Jaeger) überfallen und ausgeraubt. Danach muss er für zwei Gangsterbosse (Morgan Freeman und Ben Kingsley) arbeiten und die Schulden des verschollenen Freundes ausgleichen. Das zieht unter anderem die Aufmerksamkeit des Auftragskillers Mr. Goodkat (Bruce Willis) auf sich.

Wann läuft Lucky Number Slevin im TV?

Nach der Veröffentlichung im Jahr 2006 spielte Lucky Number Slevin laut Box Office Mojo weltweit über 56 Millionen Dollar ein. Aus Deutschland kam jedoch kein Cent davon, dennErst nach der DVD-Auswertung bekam der spätere Kult-Film auch hierzulande viel Aufmerksamkeit.

Nitro strahlt den Gangster-Thriller am 27. September 2023 um 22:00 Uhr aus. Alternativ streamt Lucky Number Slevin bei Paramount+ im Abo. *

Hört auch den Streamgestöber-Podcast darüber, warum deutsches TV so langweilig ist

