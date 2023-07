Heute im TV: Unglaubliche wahre Geschichte, für die Chris Pratt schlimm gedemütigt wurde und in 3 Monaten 15 Kilo abnehmen musste

Nachdem Chris Pratt in einem großen Brad Pitt-Film mitspielen wollte, erhielt er einen demütigenden Anruf. Seine Reaktion: eine krasse Diät. Heute könnt ihr den Film im Fernsehen sehen, für den das notwendig war.

Als im Jahr 2012 das Sport-Drama Die Kunst zu gewinnen - Moneyball in die Kinos kam, war der Marvel-Darsteller Chris Pratt noch vergleichsweise unbekannt. Er spielte in der gefeierten Sitcom Parks and Recreation eine größere Nebenrolle und war eher Comedy-Fans ein Begriff. Die Rolle als Baseball-Profi neben Brad Pitt in Moneyball wollte er unbedingt haben. Er musste dafür aber seinen Körper verändern.

Heute läuft Moneyball im TV. Erfahrt in diesem Artikel, wann und wo ihr den Film schauen könnt und was hinter der Casting-Geschichte von Chris Pratt steckt.

Wahre Geschichte: Worum geht es in Moneyball?

Nach seiner aktiven Spielerlaufbahn wurde Billy Beane (Brad Pitt) der General Manager des Baseballteams Oakland A’s. Leider ist er damit der Chef eines völlig unterfinanzierten Teams, dem die besten Spieler bei der ersten Gelegenheit zu finanziell besser aufgestellten Vereinen abwandern. Überzeugt von der Idee, das Geldsystem mit unkonventionellen Methoden schlagen zu können, beginnt Beane, die traditionellen Strukturen des Sports infrage zu stellen.

Er verpflichtet anderswo unterschätzte und aussortierte Spieler, die über spezielle, unauffällige Fähigkeiten verfügen. Einer der dieser Profis, Scott Hatteberg, wird von Chris Pratt verkörpert.

Warum Chris Pratt seine Rolle fast nicht bekommen hätte

In Parks and Recreation spielte Pratt den eher pummeligen Andy, dessen Übergewicht immer wieder für Slapstick-Momente genutzt wurde. In Moneyball war ein sportlicher Typ gefragt. So erhielt Pratt nach seinem Vorsprechen für den Film einen unangenehmen Anruf von seinem Agenten (via HuffPost ):

Er sagte: 'Chris, sie fanden dich wirklich gut, aber sie denken, dass du zu fett bist.'

So offen wegen seines Körpers beurteilt und aussortiert zu werden, muss hart sein, selbst für Schauspieler, die solchen Urteilen häufiger ausgesetzt sind als andere Menschen.

Ich sagte, 'Scheiße, wirklich? Das ist blöd.'

Er beteuerte, für die Rolle abnehmen zu können. Ohne die Garantie, mit einem schlankeren Körper die Rolle zu bekommen, verlor Pratt in den nächsten drei Monaten 15 Kilo Gewicht. "Ich war dazu bestimmt, Scott Hatteberg [der Name seiner Rolle] zu werden, egal ob sie mich besetzten."

Pratt bekam den Job schließlich. Die wahre Pointe folgte kurz darauf: Für seinen nächsten Film 10 Jahre - Zauber eines Wiedersehens musste Pratt 25 Kilo wieder zunehmen.

Wann und wo läuft Moneyball im TV?

Moneyball läuft am Donnerstag um 23 Uhr ohne Werbung bei ZDFNeo. Eine Wiederholung gibt es leider nicht. Ihr könnt den Film außerdem bei Netflix in der Flatrate streamen.

