Heute im TV: Vergessener, aber richtig guter Sci-Fi-Thriller, für den ein völlig anderes Ende geplant war

Der Sci-Fi-Thriller Der Plan mit Matt Damon und Emily Blunt ist eine Genreperle und selbst zehn Jahre nach seinem Kinostart viel zu unbekannt. Heute läuft er im TV.

Mit der Der Plan kam 2011 ein ganz faszinierender Film in die Kinos. Basierend auf der Kurzgeschichte Adjustment Team von Philip K. Dick wird von einer Verschwörung erzählt, die gleich mehrere Genres vereint. Wir bewegen uns durch das Labyrinth eines Science-Fiction-Thrillers, der sehr stark vom Film noir beeinflusst ist.

Darüber hinaus offenbart sich Der Plan als Liebesgeschichte. Während unheimliche Gestalten mit einer bedrohlichen Aura auftauchen, versuchen Matt Damon und Emily Blunt in den Häuserschluchten von New York zusammenzufinden, obwohl es so wirkt, als versuche die ganze Stadt mit allen Mitteln, sie voneinander fernzuhalten.

Heute im TV: Der Plan läuft heute Nacht um 00:40 Uhr auf NITRO. Alternativ könnt ihr den Film bei Amazon Prime Video * mit verschiedenen Kauf- und Leihoptionen streamen.

Der Plan ist ein unterschätzter Science-Fiction-Thriller

David Norris (Matt Damon) ist ein junger Politiker, der große Ziele verfolgt. Als er sich in die Tänzerin Elise (Emily Blunt) verliebt, soll sich jedoch sein ganzes Leben ändern. Denn plötzlich stehen mehrere Herren in Anzügen vor der Tür und informieren ihn darüber, dass er seine Beziehung mit Elise sofort beenden muss. Doch warum?

Hier könnt ihr den Trailer zu Der Plan schauen:

Der Plan - Trailer (Deutsch) HD

Die Anzugträger lassen David über ihre wahren Beweggründe im Dunkeln. Nach und nach findet er heraus, dass er Teil eines größeren Plans ist, den sich der Vorsitzenden des sogenannten Planungsbüros ausgedacht hat. Offenbar weiß dieser bestens über David und die Rolle, die er in der Weltgeschichte zu spielen hat, Bescheid.

Achtung, es folgen Spoiler!

Der Plan endet mit einer aufregenden Schlüsselszene über den Dächern von New York. Diese wurde allerdings erst nachträglich hinzugefügt, denn eigentlich hatte Regisseur und Drehbuchautor George Nolfi ein anderes Ende für die Geschichte vorgesehen. In der ursprünglichen Version sollte der Vorsitzende im Finale enthüllt werden.

Wie sich herausgestellt hätte, war der Vorsitzende die ganze Zeit über eine Vorsitzende (im Original wird die Figur den gesamten Film über nur als "the chairman" bezeichnet). Die iranische Schauspielerin Shohreh Aghdashloo wurde für die Rolle engagiert. Die entscheidende Szene hat es jedoch nicht in den fertigen Film geschafft.

Diese Enthüllung hätte das Ende durchaus verändert, da die Vorsitzende sämtliche Aufmerksamkeit auf sich gezogen hätte. In der jetzigen Version. Der freie Wille der beiden wurde vom Planungsbüro auf die Probe gestellt. Dass es zum Schluss keine überlebensgroße Figur in einem Deus-ex-Machina-Moment auftaucht, betont die Freiheit, die sie für sich erlangt haben.

