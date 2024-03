Heute im TV: Vergessenes Sci-Fi-Epos vom Avatar-Macher – emotional, mitreißend und einzigartig bildgewaltig

Wenn ihr auf der Suche nach großem Science-Fiction-Kino seid, dürfte euch ein Name niemals enttäuschen: James Cameron. Heute Abend läuft einer seiner besten Filme im Fernsehen.

James Cameron ist einer der größten Blockbuster-Regisseure unserer Zeit. Wenn sich ein neuer Film von ihm ankündigt, kann man inzwischen davon ausgehen, dass uns ein Meilenstein erwartet. Von Terminator 2 – Tag der Abrechnung über Titanic bis zu Avatar – Aufbruch nach Pandora: Camerons Kino sind keine Grenzen gesetzt.

Während wir gespannt die Ankunft der Avatar-Fortsetzungen erwarten, zeigt Arte heute Abend im Fernsehen einen von Camerons Filmen, der in Anbetracht seiner anderen Leinwand-Epen oft untergeht. Verdient hat er das aber überhaupt nicht. Denn Abyss – Abgrund des Todes ist eine seiner besten Regiearbeiten überhaupt.

Abyss: Vergessenes Sci-Fi-Meisterwerk von Avatar-Schöpfer James Cameron mit verblüffenden Unterwasserbildern

In Abyss – Abgrund des Todes bündeln sich zwei von Camerons größten Interessen. Auf der einen Seite hätten wir da einen ambitionierten Science-Fiction-Film, der durch seine Machart die Grenzen des Blockbuster-Kinos austestet. Auf der anderen Seite erwartet uns ein weiteres Unterwasser-Abenteuer in den Tiefen des Meeres.

Hier könnt ihr den Trailer zu Abyss schauen:

The Abyss - Remastered in 4K Trailer (English) HD

Die Geschichte spielt zu großen Teilen unter der Wasseroberfläche. Auslöser der Handlung ist eine Kollision mit einem unbekannten Objekt. Mitten im Ozean trifft das Atom-U-Boot USS Montana auf etwas Rätselhaftes und sinkt daraufhin auf den Meeresgrund. Nun soll ein Spezialteam zur Rettung eilen, bevor der Feind eintrifft.

Zum Weiterlesen: Von Abyss existieren zwei verschiedene Versionen

Zu diesem Spezialteam gehören u.a. die Ingenieurin Linsdey Brigman (Mary Elizabeth Mastrantonio) und Lieutenant Hiram Coffey (Michael Biehn). Sie kennen sich bestens mit den Geheimnissen der Tiefsee aus. Bald müssen sie jedoch ihr gesamtes Wissen über Bord werfen. Was sie dort unten finden, sprengt ihre Vorstellungskraft.

Abyss – Abgrund des Todes ist einer dieser Filme, die einen immer tiefer in ihre rätselhafte Welt hineinziehen. Genauso wie die Figuren irren wir durch die Dunkelheit, ehe wir von einem hellen bläulichen Licht geblendet werden. Camerons Film fühlt sich gleichermaßen wie Traum und Albtraum an. Ein absolut unterschätztes Sci-Fi-Epos.

Sci-Fi-Epos: Wann läuft James Camerons Abyss im TV?

Abyss – Abgrund des Todes läuft heute Abend, am 11. März 2024, um 22:10 Uhr auf Arte. Die Ausstrahlung geht bis 00:55 Uhr. Die Wiederholung folgt am Sonntag, dem 17. März 2024, nachmittags um 13:50 Uhr. Streaming-Alternativen gibt es aktuell nicht. Dafür ist der Film kürzlich in einer neuen Heimkino-Edition als 4K-Disc erschienen.

