Heute im TV: Von diesem Terminator-Film existiert ein alternatives Ende und es kann nur besser sein

Die Terminator-Reihe musste viele Action-Flops hinnehmen. Heute läuft ein Beispiel im TV, dessen ursprünglich geplantes düsteres Ende es vielleicht gerettet hätte.

Die ersten beiden Terminator-Filme sind Kult, nicht nur für Arnold Schwarzenegger-Fans. Danach nahm die Qualität der Action-Reihe für viele ab. Heute Abend läuft mit Terminator: Die Erlösung der vierte Teil im TV. "Völligen kreativen Stillstand" nannte den Film ein Kritiker (via The Guardian ). Regisseur McG (3 Engel für Charlie - Volle Power) bereut aber nur eine Sache. Er durfte nicht das Ende verwenden, das er gedreht hatte. Es folgen Spoiler zu Ende von Terminator: Die Erlösung.

Terminator 4 im TV: Für den Action-Flop gab es ein "dunkles Ende"

Das offenbart er im Hollywood-Reporter -Interview auf die Frage, was er bei einem zweiten Versuch anders machen würde:

Ich hätte mich an das dunkle Ende gehalten, das wir fotografiert haben und das herausgeschnitten wurde. Es gibt vieles an dem Film, das den Leuten gefallen hat. Wir haben versucht, die Karten neu zu mischen. Ich habe es wirklich versucht

Schaut euch hier den Trailer zu Terminator: Dier Erlösung an

Terminator Die Erlösung - Trailer (Deutsch)

Wie das Ende ursprünglich aussehen sollte, verrät er nicht. In der Kino-Fassung gelingt es John Connor (Christian Bale) und dem edlen Cyborg Marcus Bright (Sam Worthington) den Skynet-Kommandostützpunkt zu sprengen und die Menschheit damit der Rettung etwas näher zu bringen. Bright opfert sich für den schwer verletzten Connor, indem er ihm sein Herz spendet.

Im TV verpasst? Terminator: Die Erlösung bei Amazon kaufen oder leihen *

Womöglich ist Connor in der ersten Fassung gestorben. Oder die Sprengung von Skynet missglückt. Oder beides. Vielleicht wechselt Cyborg Bright im letzten Moment doch noch die Seiten. Es hätte das recht uninspirierte Finale der Kinofassung deutlich fesselnder machen können. Aber so oder so, auch die veröffentlichte Version ist kein grässlicher Film. Er leidet nur unter demselben Schicksal wie alle Terminator-Filme seit 1992. Er ist einfach kein Meisterwerk.

Wann kommt Terminator: Die Erlösung im TV?

Terminator: Die Erlösung läuft heute Abend um 22.10 Uhr auf Vox. Wer da keine Zeit hat, kann den Film am 21. Mai 2022 um 22.55 Uhr nachholen. Die Laufzeit des Films beträgt ohne Werbung 115 Minuten.

Sci-Fi-Nachschub: Die 22 größten Streaming-Filme 2022 bei Netflix und Co.

Im Streaming-Bereich warten dieses Jahr ein paar echte Highlights auf euch. Insbesondere Netflix hat eine Vielzahl vielversprechender Filme angekündigt. Im Podcast Streamgestöber geben wir den Überblick, bei welchen Projekte die Vorfreude besonders groß ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bei Genres wie Science-Fiction, Action, Comedy, Fantasy, Animation und mehr haben Netflix, Disney+ und AppleTV+ garantiert für alle Geschmäcker etwas dabei – egal ob ihr nun auf den neuen Film von Martin Scorsese, das nächste Disney-Remake oder die Verfilmung eures Lieblingsromans hinfiebert.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Was haltet ihr von Terminator: Die Erlösung?