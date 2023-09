Heute im TV: Vor 26 Jahren lachte die Welt über diesen Superhelden-Film, jetzt ist er plötzlich wieder wichtig

Nicht jeder Superhelden-Film ist automatisch ein Hit beim Publikum. Das musste in den 1990er Jahren vor allem ein Batman-Darsteller erfahren, der kürzlich sein Comeback feierte.

Wenn Batman in einem Film auftaucht, stehen die Chancen gut, dass es sich um eine sehenswerte Comicadaption handelt. Von Tim Burtons düsteren Streifzügen durch Gotham City über Christpher Nolans Dark Knight-Trilogie bis zu Robert Pattinsons Version des dunklen Ritters: Batman steht oft hoch im Kurs bei den Fans.

Wenn wir uns Batmans Geschichte auf der großen Leinwand genauer anschauen, kommen allerdings auch ein paar streitbarere Auftritte zutage, allen voran Batman & Robin mit George Clooney. Als der von Joel Schumacher inszenierte Film 1997 ins Kino kam, wurde er vom Publikum verlacht und beendete den damaligen Batman-Run.

26 Jahre nach Batman & Robin kehrte George Clooney als Batman ins DC-Universum zurück

Obwohl Batman & Robin in bestimmten Kreisen längst Kultstatus hat, gilt er im Mainstream immer noch als einer der schlechtesten Superheldenfilme überhaupt. Clooneys Bruce Wayne feierte dieses Jahr dennoch gänzlich unerwartet sein Comeback, als er in den letzten Sekunden von The Flash auftauchte und für Chaos sorgte.

Warner Bros. George Clooney in The Flash

Das Multiversums-Abenteuer bringt viele vertraute DC-Figuren zurück. Gerade dann, als der Titelheld glaubt, wieder in seiner eigenen Welt angekommen zu sein, stellt sich heraus, dass ein fremder Batman durch Gothams Straßen streift – nämlich der, den wir zuletzt vor 26 Jahren im belächelten Batman & Robin gesehen haben.

Clooneys Cameo sorgte bei vielen DC-Fans für große Begeisterung. Obwohl Batman & Robin keinen guten Ruf genießt, existiert inzwischen eine gewisse Nostalgie für Schumachers eigenwillige und überdrehte DC-Vision. Nach all den Jahren lohnt es sich also definitiv, mal wieder einen Blick in Batman & Robin zu werfen.

Eigenwilliger DC-Film: Wann läuft Batman & Robin im TV?

Batman & Robin läuft heute Abend, am 16. September 2023, um 20:15 Uhr auf Tele 5. Mit Werbeunterbrechung geht die Ausstrahlung bis 22:50 Uhr. Die Wiederholung folgt am Sonntag, dem 17. September 2023, um 17:35 Uhr. Alternativ könnt ihr den Film aktuell bei Amazon Prime im Streaming-Abo schauen.

