Heute im TV: Western-Geheimtipp mit perfekter Länge, der selbst Genre-Fans mit seinen Twists überrascht

Im heutigen Fernsehprogramm versteckt sich ein genialer Western, der vor knapp zehn Jahren im Kino gestartet und immer noch viel zu unbekannt ist. Verpasst ihn nicht!

In den vergangenen Jahren haben wir die unterschiedlichsten Arten von Western im Kino und im Fernsehen gesehen. Da wäre etwa der Western als großes Epos, wie es uns Kevin Costner in Horizon präsentiert. Oder der Western als Familiensaga in der ebenfalls von Costner (zumindest für vier Staffeln) angeführten Serie Yellowstone.

Darüber hinaus existieren zahlreiche Western, die in die Nische gehen und mit weiteren Genre-Bezügen spielen. Dazu gehört etwa die britische-neuseeländische Produktion Slow West, die 2015 ins Kino kam und mit einigen äußerst stilisierten, geradezu surrealen Bildern aufwartet. Heute Abend könnt ihr den Film im TV schauen.

TV-Tipp am Dienstag: Slow West ist ein eigenwilliger Western mit einem grandiosen Michael Fassbender

Die Geschichte von Slow West dreht sich um den jungen Jay Cavendish (Kodi Smit-McPhee), der mit zarten 16 Jahren beschließt, seine Heimat, Schottland, zu verlassen. Ihn zieht es nach Amerika, jedoch nicht aufgrund der Aussicht nach Gold und Land. Nein, was ihn antreibt, ist viel stärker als jeder Bodenschatz der Welt: die Liebe.

Hier könnt ihr den Trailer zu Slow West schauen:

Slow West - Trailer (Deutsch) HD

Jay setzt alles daran, um die Liebe seines Lebens, Rose Ross (Caren Pistorius), in einem Land wiederzufinden, das er nicht kennt. Und dieser Herausforderung ist er keineswegs gewachsen. Unbeholfen bahnt er sich seinen Weg Richtung Westen. Dort begegnet er dem Outlaw Silas Selleck (Michael Fassbender).

Selleck bevorzugt grimmige Blicke gegenüber Worten, die erklären, was er wirklich denkt. Entgegen aller Erwartungen will der zwielichtige Zeitgenosse dem jungen Jay aber nicht an die Gurgel und so formt sich eine unwahrscheinliche (Zweck-)Freundschaft, die uns bis zum Schluss rätseln lässt, ob Selleck nicht doch noch zum Killer wird.

Fassbender spielt diese undurchsichtige Figur absolut großartig und lädt den Film mit zusätzlicher Spannung auf. Überhaupt: Mit gerade einmal 84 Minuten kommt Slow West als extrem knackiger Western daher, der selbst eingefleischte Fans des Genres mit seiner pointierten Inszenierung überraschen dürfte.

Western-Geheimtipp: Wann läuft Slow West im TV?

Slow West läuft in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 01:55 Uhr auf Tele 5. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 03:10 Uhr. Alternativ könnt ihr den Film bei Amazon Prime Video mit diversen Leih- und Kaufoptionen streamen.

