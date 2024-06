Heute im TV: Will Smiths bester Film (sagt er selbst)

Heute Abend könnt ihr den Film im TV anschauen, den Will Smith bis heute für den besten seiner Karriere hält ‒ und es ist nicht Men in Black.

In den 90er und 2000er Jahren zählte Will Smith zu den gefragtesten Schauspielern seiner Zeit und brachte einen Kassenschlager nach dem nächsten in die Kinos. Darunter war auch ein berührendes Familiendrama, das Smith bis heute für den besten Film seiner gesamten Karriere hält: Die Rede ist von Das Streben nach Glück.

Heute habt ihr die Möglichkeit, euch den Film noch einmal ‒ oder zum ersten Mal ‒ im TV anzuschauen.

Will Smith kämpft für die Zukunft seines Sohnes: Darum geht es in Das Streben nach Glück

San Francisco, 1981: Chris Gardner (Smith) kann mit seinem schlecht bezahlten Job als Vertreter kaum seine Familie ernähren. Seine Frau Linda (Thandiwe Newton) hält die missliche Situation schließlich nicht mehr aus und lässt Chris gemeinsam mit ihrem Sohn Christopher (Jaden Smith) zurück. Als die beiden dann auch noch ihre Wohnung verlieren, scheint die Lage ausweglos.

Son Pictures Releasing GmbH Will Smith und Jaden Smith in Das Streben nach Glück

Chris findet jedoch neue Hoffnung in einer Karriere als Börsenmakler, dessen Einstieg allerdings ein unbezahltes Praktikum beinhaltet. So bleibt den beiden nichts anderes übrig, als sich monatelang ohne Einkommen auf den Straßen von San Francisco durchzuschlagen. Trotz aller Hürden und Schwierigkeiten glaubt Chris fest an ein glückliches Leben, das er seinem Sohn um jeden Preis ermöglichen will.

Das Streben nach Glück im TV: Berührend wahre Geschichte mit einem starken Will Smith

Das Familiendrama von Gabriele Muccino (Sieben Leben) basiert auf der wahren Geschichte des ehemaligen Bankers Chris Gardner, der gemeinsam mit seinem Kind in einem Obdachlosenheim lebte, ehe er als Börsenmakler zum Millionär wurde. Will Smith schlüpfte in die Rolle des ambitionierten Mannes, der von Hoffnung und Zuversicht geleitet das unmöglich scheinende möglich macht und verkörpert diesen ebenso stark wie bewegend.

In der Rolle seines Sohnes Christopher gibt Will Smiths tatsächlicher Sohn Jaden Smith dazu sein Schauspieldebüt, was diesem Vater-Sohn-Duo eine berührende und unerschütterliche Authentizität verleiht.

Sony Pictures Releasing GmbH Das Streben nach Glück

Kein Wunder also, dass Will Smith Das Streben nach Glück bis heute für den besten Film seiner Karriere hält. So erklärte er erst Anfang Juni 2024 während einer Episode von First We Feasts Online-Format Hot Ones , dass der Film für ihn sogar Men in Black in den Schatten stellt:

Ich denke, der beste Film von allen, die ich je gemacht habe, ist Das Streben nach Glück. Direkt dahinter ist der erste Men in Black. Die Regie, die Kameraarbeit, und Musik ...

Dabei verriet Smith auch, dass er Das Streben nach Glück eigentlich gar nicht machen wollte. Sein Geschäftspartner James Lassiter habe ihn schließlich dazu überredet, für den Film zuzusagen:

Damals wurden die zehn Filme, die ich an der Spitze meiner Karriere gemacht habe, von James Lassiter ausgewählt. Er hatte ein gutes Auge. Ich wollte Das Streben nach Glück nicht machen. Ich wollte Ali nicht machen. Und James Lassiter hat Men in Black ausgesucht.

Heute sind Lassiter nicht nur Smith, sondern sicher auch zahlreiche Fans dankbar für dieses gute Auge. Auch bei der Moviepilot-Community kommt Das Streben nach Glück auf einen durchschnittlichen Score von starken 7,3 von 10 Punkten.

Wann kommt Das Streben nach Glück mit Will Smith im TV?

Das Streben nach Glück läuft in der Nacht von Samstag auf Sonntag, am 30. Juni 2024 um 0.40 Uhr auf Sat.1. Solltet ihr diesen späten Sendetermin verpassen, habt ihr die Möglichkeit, den Film als Video-on-Demand auf Amazon, Sky, MagentaTV, Apple TV sowie Maxdome zu leihen oder kaufen.