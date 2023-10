Heute im TV: Wir haben alle vergessen, dass dieser Marvel-Film existiert, dabei spielt einer der größten Action-Helden der 80er die Hauptrolle

Heute läuft ein Marvel-Film im TV, den selbst manche Franchise-Fans vergessen haben werden. Dabei spielt einer der größten Action-Stars der 80er und 90er die Hauptfigur.

Marvel hat es nicht erst mit dem MCU auf die Kinoleinwand geschafft. Das zeigen unter anderem Filme wie The Punisher von 1989, der mittlerweile beinahe in Vergessenheit geraten ist. Dabei ist niemand anderes als 80er-Action-Star Dolph Lundgren (Rocky IV) als brutaler Rächer zu sehen. Heute läuft er im TV.

Im TV: Action-Star als blutiger Marvel-Rächer, der noch 2 weitere Filme bekam

Frank Castle (Lundgren) war einst ein ganz normaler Polizist. Doch dann wird seine Familie von Verbrechern grausam ermordet und er schwört Rache. Als The Punisher mischt er fortan die Unterwelt auf. Als eine Verbrecher-Familie die Konkurrenz durch die Entführung unschuldiger Kinder zu unterjochen versucht, muss Castle seine gnadenlose Haltung hinterfragen.

Koch Media Dolph Lundgren als Punisher

The Punisher bekam durchschnittliche Kritiken (via Metacritic ), auf ein Sequel mussten Fans vergeblich warten. Die Rachefeldzüge der Marvel-Figur sollten erst Jahre später mit The Punisher und Punisher: War Zone wieder ins Kino kommen.

Wann läuft The Punisher im TV?

The Punisher kommt am heutigen Donnerstag, den 12. Oktober 2023, um 22.05 Uhr auf Tele 5. Wer da keine Zeit hat, kann den Marvel-Kracher auch am 14. Oktober um 0.40 Uhr nachholen.

Im TV verpasst? The Punisher auf Blu-ray bei Amazon kaufen *

Arnold Schwarzenegger biss beim Action-Dreh in einen toten Geier

Podcast: Die 5 spannendsten Filme im Oktober bei Netflix, Amazon und Co.

Noch keine Idee, welchen Film ihr heute Abend schauen sollt? Wir stellen euch die vielversprechendsten Streaming-Filme im Oktober vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ob bei Netflix, Amazon, Paramount+ oder Disney+: Die Eigenproduktionen der Streaming-Filme lassen sich diesen Monat sehen. Im Horror-Herbst ist viel gruselige Unterhaltung dabei, aber auch etwas Sci-Fi und ein hochgelobter Thriller.