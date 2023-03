Heute im TV: Zwei der absolut besten Action-Filme von Keanu Reeves, von denen leider nur einer eine Fortsetzung erhielt

Wie wurde Keanu Reeves zu einem der größten Action-Stars in Hollywood? Und warum kann er sich weiterhin in dieser Rolle behaupten? Heute Abend im TV gibt es die Antwort.

Keanu Reeves ist nicht nur einer der Lieblingsschauspieler des Internets, sondern ein richtiger Action-Star. Seit drei Dekaden stellt er diesen Anspruch regelmäßig unter Beweis – und wir reden hier nicht nur von den Matrix-Filmen, in denen er als Neo die Menschheit vor dem Untergang durch Maschinen und Programme rettet.



Heute Abend kommen gleich zwei Filme im Fernsehen, die uns Reeves' Karriere als Action-Star sehr gut aufschlüsseln. Zuerst läuft mit Gefährliche Brandung der Film, der ihn 1991 auf die Action-Karte setzte. Danach folgt der Film, der ihn nach einer längeren Action-Pause überaus erfolgreich zurückbrachte: John Wick.

Heute im TV: Gefährliche Brandung läuft heute Abend um 20:15 Uhr auf Kabel eins. John Wick folgt im Anschluss um 22:45 Uhr. Später in der Nacht läuft um 01:50 Uhr die Wiederholung von Gefährliche Brandung. John Wick wird nicht wiederholt.

Action-Doppel mit Keanu Reeves: FBI-Agent in Gefährliche Brandung, Auftragskiller in John Wick

In Gefährliche Brandung schlüpft Reeves in die Rolle des FBI-Agenten Johnny Utah, der die Surferszene infiltrieren soll, wo der charismatische Bodhi (Patrick Swayze) eine Gruppe junger Männer anführt, die nicht nur an Extremsport interessiert sind. Bodhi ist ein Krimineller, auf dessen Konto mehrere große Banküberfälle gehen.

Der von Kathryn Bigelow inszenierte Actionfilm ist fantastisch, hat jedoch keine Fortsetzung erhalten. Dafür dreht Reeves aktuell einen John Wick-Film nach dem anderen. Sein Auftragskiller, der eigentlich nur den Mord an seinem Hund rächen wollte, kehrte für John Wick: Kapitel 2 und John Wick: Kapitel 3 auf die große Leinwand zurück.

Hier könnt ihr den Trailer zum neuen John Wick schauen:

John Wick Kapitel 4 - Trailer (Deutsch) HD

Am Donnerstag startet der nächste Teil im Kino: In John Wick: Kapitel 4 tritt Reeves gegen die Martial-Arts-Legenden Donnie Yen, Hiroyuki Sanada und Scott Adkins sowie Popstar Rina Sawayama an. Und wer weiß, vielleicht bekommen wir eines Tages noch eine Gefährliche Brandung-Fortsetzung mit einem gealterten Johnny Utah.

