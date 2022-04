Heute Abend laufen zwei der witzigsten deutschen Filme der letzten 20 Jahre direkt hintereinander im Fernsehen. Der Wixxer und Neues vom Wixxer liefern einen guten Gag nach dem anderen ab.

Egal ob Scary Movie oder Johnny English: Parodien von bekannten Filmreihen waren zu Beginn der 2000er extrem beliebt und lockten unzählige Menschen ins Kino. In Deutschland dominierte vor allem Michael "Bully" Herbig mit Der Schuh des Manitu und Traumschiff Surprise - Periode 1. Doch es gab auch Alternativen.

Die beste stammt von Oliver Kalkofe und Bastian Pastewka. Mit Der Wixxer und Neues vom Wixxer setzten sie den zahlreichen Edgar Wallace-Verfilmungen ein freches wie liebevolles Denkmal. 2004 erschien der erste Teil, drei Jahre später folgte die Fortsetzung. Auf den Abschluss der Trilogie, Triple Wixx, warten wir leider vergeblich.

Heute im TV: Der Wixxer läuft heute Abend um 20:15 Uhr auf Nitro. Die Fortsetzung Neues vom Wixxer folgt direkt im Anschluss um 21:50 Uhr. Alternativ könnt ihr den zweiten Teil bei Netflix im Abo streamen.

Der Wixxer und Neues vom Wixxer gehören zu den beste deutschen Komödien der 2000er Jahre

Kalkofe und Pastewka haben sich bei Der Wixxer an den Wallace-Filmen aus den 1950er und den 1960er Jahren orientiert. Im Zuge diverser Witze werden u.a. Der Frosch mit der Maske, Die Bande des Schreckens und Der Grüne Bogenschütze erwähnt. Wie der Titel verrät, fungierte aber ein anderer Film als große Inspiration: Der Hexer.

Hier könnt ihr den Trailer zu Neues vom Wixxer schauen:

Neues vom Wixxer - Trailer (Deutsch) HD

In Der Wixxer und Neues vom Wixxer nehmen sie die einzelnen Bestandteile der Wallace-Krimis auseinander und garnieren diese mit extrem vielen Slapstick-Einlagen. Darüber hinaus entfalten sich die Filme als hingebungsvoller Streifzug durch die Filmgeschichte, etwa wenn das Bild zwischen Farbe und Schwarz-Weiß wechselt.

Mal sind die Gags sehr offensichtlich, mal sind die subtil in eine größere Szene eingeflochten und finden versteckt im Hintergrund des Geschehens statt. Langweilig wird einem bei den Wixxer-Filmen definitiv nicht. Da bleibt nur die große Frage, was eigentlich aus der im Abspann angekündigten Fortsetzung Triple Wixx geworden ist.

Kommt Der Wixxer 3? Was ist aus Triple Wixx geworden?

Lange bevor Marvel- und DC-Filme mit ihren Post-Credit-Szenen teasten, versprach Neues vom Wixxer in bester James Bond-Manier, dass ein weiteres Krimiabenteuer bevorsteht. Bis heute ist Triple Wixx jedoch nicht erschienen. Den Grund dafür lieferte Kalkofe 2015 selbst, als er auf seiner Facebook-Seite das Projekt für tot erklärte.

Dies ist eine der traurigsten und enttäuschendsten Nachrichten, die ich in meiner beruflichen Karriere bisher verkünden musste. Mit schwerem Herzen und feuchten Augen gebe ich heute definitiv und endgültig bekannt, dass es den von vielen Fans und mir selbst lange und sehnsüchtig erwarteten Triple Wixx in der geplanten Form mit Long & Longer leider nicht geben wird.

Die Zusammenarbeit mit Pastewka scheiterte, wie Kalkofe weiter ausführte.

Schon vor einiger Zeit während der Vorproduktion zu dem Film hat sich unser ehemaliger Freund und Partner Bastian Pastewka aka Very Long aus persönlichen Gründen aus diesem Projekt verabschiedet. Alle Hoffnung, ihn umzustimmen, blieben leider erfolglos. Bitte glaubt mir, dass alles, wirklich alles, versucht wurde.

Obwohl damals schon eine Geschichte für Triple Wixx existierte, ließ Kalkofe keine Zweifel daran, dass Triple Wixx niemals das Licht der Welt erblicken wird.

Um die zahlreichen Fans und Freunde der Wixxer-Welt aber nicht auf ewig weiter im Unsicheren zu lassen und immer absurdere Ausweich-Antworten auf alle Fragen geben zu müssen, verkünde ich hiermit offen und ehrlich das traurige Ende unserer geplanten Wixxer-Trilogie. Ein weiteres gemeinsames Projekt mit Bastian Pastewka wird es leider nicht geben.

Drei Jahre später sah es für einen kurzen Zeitpunkt trotzdem so aus, als würde das Wixxer-Universum in der ein oder anderen Form weiterexistieren, als von einem Reboot mit dem Arbeitstitel Die Wixx-Akten die Rede war. Netflix wurde mit dem Projekt in Verbindung gebracht. Schlussendlich hat es aber nie Fortschritte gemacht.

