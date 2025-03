Heute kommt das Finale einer gigantischen Sci-Fi-Reihe im TV, das extrem umstritten ist

Mehr Bombast und epischere Sci-Fi geht nicht: Heute Abend kommt ein Film im TV, der nicht mit Schauwerten geizt, die Fans aber trotzdem sehr gespalten hat.

Star Wars-Fans können sich über einen Mangel an Inhalten wahrlich nicht beklagen. Einer der neuesten und umstrittensten Star Wars-Filme kommt heute Abend im TV: Das große Finale der 10-Milliarden-Dollar-Reihe heißt natürlich Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers und ist auch abseits der kontroversen Story einen Blick wert.

Darum geht's im Sci-Fi-Epos Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers

Die Story des neunten Films der Hauptreihe macht genau dort weiter, wo Episode 8: Die letzten Jedi aufgehört hat. Das bedeutet, dass der fiese Kylo Ren mittlerweile Anführer der sogenannten Ersten Ordnung ist und Rey (Daisy Ridley), Finn (John Boyega) plus Poe (Oscar Isaac) dem Regime weiterhin die Stirn bieten.

Allerdings wendet sich das Blatt schnell und ein weiteres, noch größeres Übel taucht aus der Versenkung auf. Der totgeglaubte Imperator Palpatine meldet sich zurück und hat eine ganze Flotte im Gepäck. Selbstverständlich schickt sich der Ober-Bösewicht aus den ersten Star Wars-Filmen an, unseren Held:innen das Leben schwer zu machen.

Star Wars 9 ist das höchst umstrittene Sci-Fi-Finale der 10-Milliarden-Reihe

Wer sich die Story so durchliest, ahnt vielleicht schon, wieso der letzte Mainline-Film der drei Star Wars-Trilogien nicht nur auf Gegenliebe gestoßen ist. Zu viel würde hier recycelt, das Vermächtnis mit Füßen getreten, die Wagnisse des Vorgängers in die Tonne getreten – und das alles ergebe mit Blick auf den bisherigen Star Wars-Kanon überhaupt keinen Sinn, heißt es aus der einen Richtung.

Andererseits brennt Star Wars 9 eben immer noch ein extrem faszinierendes Sci-Fi-Fantasy-Spektakel ab, das mit bildgewaltigstem Bombast punkten kann. Wenn in der Wüste von Pasaana eine Farbexplosion die nächste jagt und die altbekannten, in all den Jahren liebgewonnenen Designs über den Bildschirm flackern, macht das einfach trotz allem Spaß. Vom brachialen Sound ganz zu schweigen.

Auch wenn Star Wars Episode IX: Der Aufstieg Skywalkers in unserem großen Ranking aller Star Wars-Filme nur einen schwachen zehnten Platz bekleidet.

TV oder Stream: Wann und wo kommt Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers?

ProSieben zeigt den Sci-Fi-Abschluss am heutigen Samstag, den 1. März um 20:15 Uhr zur Primetime. Dort dauert Episode 9 dann mit Werbeunterbrechungen bis um 23:05 Uhr. Eine Wiederholung kommt noch in derselben Nacht, und zwar ab 1:20 Uhr.

Selbstverständlich könnt ihr den Streifen auch streamen. Am besten geht das bei Disney+ mit dem entsprechenden Abo.

