Heute kommt ein fast 4 Stunden langer Meisterwerk-Marathon im TV – mit atemloser Action-Hetzjagd und unvergesslichem Horror-Schocker

Einer der fiesesten Horrorfilme und einer der besten Action-Thriller kommen heute direkt hintereinander im TV. Meisterwerk-Alarm, einschalten lohnt sich!

Weil heute sowieso kein Fußballspiel der EM im TV läuft, habt ihr alle Zeit der Welt, um euch stattdessen zwei echte Klassiker und Vorzeigefilme ihres jeweiligen Genres anzuschauen. Mit French Connection kommt ein atemlos spannender Thriller und mit Der Exorzist einer der gruseligsten Horrorfilme aller Zeiten.

Heute im TV: Darum geht's in French Connection - Brennpunkt Brooklyn

French Connection - Brennpunkt Brooklyn dreht sich um den abgehalfterten Cop und New Yorker Drogenfahnder Jimmy Doyle, genannt Popeye (Gene Hackman). Der zwielichtige Typ kommt durch Zufall einem Drogenhändler auf die Spur und steigert sich komplett in dessen Observierung hinein. Bis es irgendwann gar nicht mehr um das Gesetz geht, sondern das Ganze zu einer höchst persönlichen Angelegenheit wird, über die der Polizist die Kontrolle verliert.

French Connection - Trailer (English)

Das passiert in Der Exorzist, dem zweiten Film des Meisterwerk-Marathons



Der Exorzist erzählt die Geschichte eines jungen Mädchens, das vom Teufel besessen ist. Die Mutter der 12-Jährigen hofft auf Rettung durch die katholische Kirche und wird daraufhin von zwei Exorzisten heimgesucht. Die haben allerdings auch ihre liebe Mühe und Not mit den übernatürlichen Ereignissen, die ihnen wirklich alles abverlangen.

The Exorcist - Trailer (English)

French Connection und Der Exorzist sind zwei echte Hochkaräter und Meilensteine ihrer Genres



In French Connection erleben wir einen höchst unsympathischen Polizisten, der von seiner eigenen Manie so getrieben ist, dass es fast schon schmerzhaft wirkt, ihm dabei zuzusehen, wie er an seinem eigenen Untergang arbeitet. Der düstere, trostlose Thriller von 1971 beeindruckt vor allem durch seine für damalige Verhältnisse besonders atemberaubend inszenierte Verfolgungsjagd und Gene Hackman in der oscarprämierten Hauptrolle.



William Friedkins Exorzist zählt auch heute noch zu den verstörendsten, härtesten und schlicht bösartigsten Horrorfilmen, die das Genre hervorgebracht hat. Die überaus heftige Darstellung der besessenen Regan dürfte sich nicht nur bei frommen Christen für immer ins Gedächtnis einbrennen. Dazu bekommt ihr eine Atmosphäre serviert, die so dicht ist, dass man sie schneiden kann. Die schauspielerische Leistung aller Beteiligten bildet das Sahnehäubchen.

Mehr Action, allerdings komplett ohne Horror bekommt ihr bei diesem neuen Netflix-Film präsentiert. Seit 30 Jahren haben wir auf dieses Action-Juwel gewartet, jetzt ist er endlich da und direkt der beliebteste Film bei Netflix.

TV oder Stream: Wann und wo laufen French Connection und Der Exorzist?

Die volle Ladung Film-Historie kommt heute Abend, am 8. Juli 2024 ab 21:45 Uhr auf arte. Zuerst wird French Connection gezeigt und im Anschluss daran läuft Der Exorzist, ab 23:25 Uhr.

Beide Filme lassen sich auch streamen, French Connection gibt es beispielsweise bei Disney+ im Abo und Der Exorzist bei Amazon Prime Video. Ansonsten könnt ihr aber natürlich auch noch auf Plattformen wie Apple TV, Google oder Magenta TV zurückgreifen.

