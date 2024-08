Heute kommt ein Muss für Tarantino-Fans im TV: Christoph Waltz und gefühlt 1.000 andere Mega-Stars verraten seine Geheimnisse

Wer Quentin Tarantino mag, kommt an dieser Doku nicht vorbei. Heute könnt ihr euch im TV ansehen, wie Christoph Waltz und viele andere über den Regisseur sprechen.

Quentin Tarantino gilt bei vielen Film-Fans als Genie und wenn wir uns die Aussagen der Menschen anhören, die in Tarantino - The Bloody Genius über ihn reden, scheint das auch bei den meisten von ihnen der Fall zu sein. Die Dokumentation strotzt nur so vor Star-Power, neben Christoph Waltz kommen natürlich auch Samuel L. Jackson und viele andere zu Wort. Der Film läuft heute im TV.

Im TV: Darum geht's in der Doku Tarantino - Bloody Genius aka QT8: The First Eight



Wie der Titel schon sagt: Wenig überraschend dreht sich diese Doku hier um das Schaffen und Werk von Quentin Tarantino. Der selbst kommt dabei eigentlich gar nicht so richtig vor, dafür aber all diejenigen, die mit ihm zusammengearbeitet haben. Was eine illustre Runde ist. Unter anderem sprechen hier Film-Größen wie Christoph Waltz, Kurt Russel oder Samuel L. Jackson über ihren Kollegen.

Unter der Regie von Tara Wood blicken sie allesamt auf die ersten 21 Jahre der Karriere und acht Filme der Regie-Legende zurück. Hier geht es also um Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Jackie Brown, Kill Bill, Death Proof und Inglorious Basterds sowie Django Unchained und The Hateful 8. Once Upon a Time ... in Hollywood war zu diesem Zeitpunkt noch nicht veröffentlicht und die beiden Kill Bill-Streifen werden wie so oft als einer gezählt.

Koch Media Tarantino - Bloody Genius aka QT8: The First Eight

Wer ein Faible für Quentin Tarantino hat, wird hier bestens bedient

Auch wenn hier natürlich viel unkritische Lobhudelei vom Stapel gelassen wird, ist es einfach eine wahre Freude, all den Stars dabei zuzuhören, wie sie über diesen Meister seines Fachs aus dem Nähkästchen plaudern. Neben all der Begeisterung gibt es dann doch auch immer mal wieder die eine oder spannende Hintergrund-Geschichte, die viele vielleicht noch nicht kennen.

Vor Kurzem kam es übrigens zu einem Mini-Eklat, als George Clooney mit GQ über Quentin Tarantino gesprochen hat. Dabei hat der From Dusk Till Dawn-Schauspieler erklärt, er hätte kein Problem damit, den Regisseur "fertig zu machen". Dass George Clooney sauer auf Quentin Tarantino ist, dürften alle verstehen, die den Grund kennen.



Wer auf Quentin Tarantino steht, kann normalerweise auch die eine oder andere heftige Szene ab. Dann könnte eventuell auch Alien: Romulus etwas für euch sein. Die ekligste Szene des neuen Films wollte das Studio erst nicht erlauben, aber der Regisseur hat einfach nicht locker gelassen.

TV oder Stream: Wann und wo läuft Tarantino - Bloody Genius aka QT8: The First Eight?

Tarantino - The Bloody Genius könnt ihr am heutigen Sonntag, den 25. August um 22:50 Uhr auf Arte schauen. Eine Wiederholung kommt am Freitag, den 30. August um 1:55 Uhr.

Ansonsten lässt sich der Streifen aber natürlich auch online streamen. Das geht zum Beispiel noch bis Ende Oktober in der Arte-Mediathek oder im Rahmen des Amazon Prime Video-Abos. Aber auch VoD-Plattformen wie Magenta TV, Apple TV oder Maxdome haben die Doku im Programm.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.