Heute kommt ein Western im TV, der als einer der besten Filme überhaupt gefeiert wird – auch von Quentin Tarantino

Heute habt ihr die Chance, den wohl besten Western überhaupt und gleichzeitig einen der besten Filme aller Zeiten im TV zu sehen. Das sagen nicht nur wir, sondern auch Quentin Tarantino.

Western gibt es fast wie Sand am Meer, aber die wenigsten erreichen die Qualität von Sergio Leones Spiel mir das Lied vom Tod. Der genießt völlig zu Recht Kultstatus und erfreut sich auch über die Grenzen seines Genres hinaus größter Beliebtheit. Der Italowestern gilt als einer der besten Filme aller Zeiten, kommt heute im TV und zählt auch zu Quentin Tarantinos Lieblingsfilmen.

Heute im TV: Darum geht's in Spiel mir das Lied vom Tod

Farmer McBain (Frank Wolff) verpflichtet sich gegenüber dem Eisenbahnunternehmer Morton (Gabriele Ferzetti), einen Bahnhof zu bauen. Schafft er es nicht in kurzer Zeit, verliert er seinen Hof. Doch McBain und seine Kinder werden von dem eiskalten Mörder Frank (Henry Fonda) getötet, genau einen Tag vor der Ankunft von McBains Ehefrau Jill (Claudia Cardinale).

Jill muss im Anschluss daran nicht nur versuchen, den Bahnhof fertig zu stellen, sondern im Idealfall auch noch herausfinden, was es mit dem Mord an ihrem Ehemann auf sich hatte. Zum Glück taucht dann aber ein mysteriöser Mundharmonika-Spieler (Charles Bronson) in der Stadt auf, der ihr gemeinsam mit Cheyenne (Jason Robards) zur Seite steht.

Spiel mir das Lied vom Tod ist der Western schlechthin und Quentin Tarantino liebt ihn

Spiel mir das Lied vom Tod hat viele Qualitäten, die unübersehbar sind. Da wäre die Kameraarbeit voller beklemmender Close-Ups und langer, weiter Einstellungen. Oder die Tatsache, dass sich der Film wirklich Zeit nimmt. Dann haben wir noch den unfassbar bösartigen Killer und natürlich den überragenden Soundtrack von Ennio Morricone. Kein Wunder also, dass der Film immer wieder in Bestenlisten auftaucht.

Wenig überraschend zählt auch der Regisseur und Schauspieler Quentin Tarantino zu den Fans des Films. Er hat sogar das Vorwort eines Buches über die Dreharbeiten zu Spiel mir das Lied vom Tod verfasst und daraus eine regelrechte Liebeserklärung an Sergio Leone gemacht. Ihm zufolge sei der Regisseur nicht nur ein "kompletter Film-Stilist", sondern auch noch ein begnadeter Geschichten-Erzähler. Beides trete fast nie in Kombination auf (via: IndieWire ):

Ein so großartiger Stilist wie er zu sein, diese Opern-Welt zu erschaffen und das innerhalb eines Genres zu tun, auf die Regeln des Genres zu achten und gleichzeitig ständig diese Regeln zu brechen – er liefert dir einen wunderbaren Western.

TV oder Stream: Wann und wo kommt Spiel mir das Lied vom Tod?

Spiel mir das Lied vom Tod kommt am heutigen 27. Januar um 20:15 Uhr beim SWR. Eine Wiederholung folgt wenig später um 1:00 Uhr in derselben Nacht.

Im Streaming gibt es den Ausnahme-Western aber selbstverständlich ebenfalls zu bewundern: Bei Wow, Amazon, Google Play, Apple TV oder Magenta TV könnt ihr ihn kaufen oder leihen.

