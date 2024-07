Heute kommt einer der besten Superhelden-Filme aller Zeiten im TV: Er trug maßgeblich zum Erfolg des MCU bei und veränderte die Kinowelt

Wenn ihr heute nur einen Film schaut, dann seht euch diesen hier an. Der Streifen zählt zum besten des Superhelden-Genres und hat es dieses immer verändert.

Ihr wisst nicht, was ihr heute Abend machen sollt? Dann würden wir euch ans Herz legen, den TV einzuschalten und einen modernen Klassiker des Superhelden-Genres zu gucken. Spider-Man von 2002 hat dem kompletten Marvel Cinematic Universe den Weg geebnet, ist aber auch an sich einfach ein extrem sehenswerter Streifen.

Heute im TV: Darum geht's in Sam Raimis Spider-Man mit Tobey Maguire

Die Geschichte dürften die allermeisten Menschen kennen, die innerhalb der letzten fünfzig Jahre nicht unter einem Stein gelebt haben: Ein junger, eher schüchterner Teenager wird von einer radioaktiven Spinne gebissen und entwickelt ganz besondere Kräfte. Er kann an Wänden und der Decke entlang laufen, Spinnennetze verschießen und verfügt über unglaubliche Kraft und Ausdauer.

In dieser Verfilmung des legendären Marvel-Comics wird Peter Parker aka Spider-Man von Tobey Maguire gespielt. Er lebt bei seiner Tante May (Rosemary Harris) und seinem Onkel Ben (Cliff Robertson), hat sich unsterblich in seine Nachbarin Mary Jane Watson (Kirsten Dunst) verliebt und bekommt es letzten Endes mit dem genialen wie gefährlichen Unternehmer Norman Osborn (Willem Dafoe) zu tun. Der entwickelte ebenfalls Superkräfte – und und wird zum Bösewicht.

Sony Spider-Man kommt heute im TV und steckt voller legendärer Szenen wie dieser hier.

Ohne Spider-Man würde die heutige Kinolandschaft ganz anders aussehen

Spider-Man war ein gigantischer Erfolg und hat mit über 822 Millionen US-Dollar fast das sechsfache seiner Produktionskosten eingespielt (via: The Numbers ). Sam Raimi schaffte es mit seinem Blockbuster-Mix aus Action, romantischer Komödie und Sci-Fi-Fantasy mit Horrorelementen bei sämtlichen Altersklassen zu punkten. Außerdem ist Spider-Man endlos zitierbar und hochkarätig besetzt.

Kein Wunder also, dass sich Hollywood anschließend anschickte, den Erfolg zu wiederholen. So wurden nicht nur unzählige weitere Spider-Man-Filme auf den Weg gebracht, sondern eines der größten und einflussreichsten Kino-Universen überhaupt: Das Marvel Cinematic Universe. Auch heute dominieren Superhelden-Filme noch immer im Kino und das verdanken wir neben Filmen wie X-Men oder Blade definitiv auch Spider-Man.

Im neusten Marvel-Film treffen erneut zwei Superhelden aufeinander, die ursprünglich zu ihren eigenen, getrennten Universen gehörten und es jetzt gemeinsam krachen lassen. Wenn auch nicht immer ganz jugendfrei: Ursprünglich gab es eine Regel des Marvel-Chefs für Deadpool & Wolverine, die aber schon im Trailer gebrochen wurde.

TV oder Stream: Wann und wo kommt Spider-Man?

Die ideale Gelegenheit, Spider-Man (noch mal) zu schauen, bekommt ihr heute Abend um 20:15 Uhr auf Nitro. Eine Wiederholung gibt es erst einmal nicht.

Selbstverständlich steht der Streifen auch bei diversen Streaming-Anbietern zur Verfügung. Bei WOW oder Netflix könnt ihr ihn als Teil der Streaming-Flatrate im Abo sehen, aber auch Maxdome, Amazon, MagentaTV, Apple TV oder Google haben Spider-Man im Angebot.

