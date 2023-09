Heute läuft bei ProSieben eines der bizarrsten Schlag den Star-Duelle seit Beginn der Show

Am Samstagabend treten bei Schlag den Star auf ProSieben Pietro Lombardi und Chris Tall gegeneinander an. Beide haben für ziemliche Skandale gesorgt.

Ohne Stefan Raab geht das beliebte Show-Duell-Format Schlag den Star seit Jahren mit Elton als Moderator weiter. Auch an diesem Samstag läuft bei dem Sender eine neue Ausgabe des Formats, die diesmal mit einem skurrilen Line-Up aufwartet.

Pietro Lombardo und Chris Tall kommen mit Skandalen im Gepäck zu Schlag den Star

In der Schlag den Star-Ausgabe am 2. September 2023 treten Sänger Pietro Lombardi und Comedian Chris Tall gegeneinander an. Beide Stars haben in den letzten Jahren Negativ-Schlagzeilen gemacht, was das Duell besonders schräg macht.

Wie wir damals berichteten, kam es 2018 kam es zum Aufruhr rund um die Comedy-Show Darf er das? des Comedians. In einem Quiz-Format wurden Frauen für das Spiel "Schwanger oder dick?" auf die Bühne geholt. Der Name war Programm und so brachte die geschmacklose Frage der Quiz-Show einen Social-Media-Shitstorm wegen Bodyshaming und Sexismus ein. RTL ließ die Passage aus der Ausgabe der Sendung schneiden, so dass sie nicht zu sehen war.

RTL Chris Tall in Darf er das?

Pietro Lombardi, der 2011 die 8. Staffel Deutschland sucht den Superstar gewann und später selbst Teil der Jury wurde, machte zuletzt 2022 Schlagzeilen. In seinem Podcast Laura und Pietro – ON OFF äußerte er fragwürdige sexuelle Aussagen. Laut Watson sprach er unter anderem darüber, dass er es cool fände, wenn sein Sohn schon mit 13 Jahren Sex haben würde. Seine Verlobte Laura Maria Rypa, mit der er den Podcast betreibt, verglich Kindererziehung außerdem mit Hundeerziehung.

RTL Pietro Lombardi in der DSDS-Jury

Wann läuft die neue Schlag den Star-Ausgabe bei ProSieben?

Die Schlag den Star-Ausgabe mit Pietro Lombardi und Chris Tall wird von ProSieben am 2. September 2023 um 20:15 Uhr ausgestrahlt.

