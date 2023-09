In 2 Wochen laufen 7 (!) Marvel-Kracher auf ProSieben: Mit dabei ein MCU-Meilenstein, auf den wir 11 Jahre gewartet haben

ProSieben widmet auch dieses Jahr einen ganzen Tag dem Marvel Cinematic Universe. Gezeigt werden sieben Filme sowie diverse Shorts und Specials. Auch eine besondere Free-TV-Premiere ist dabei.

Alle Marvel-Fans sollten sich den 17. September 2023 dick im Kalender anstreichen. An diesem Tag zeigt ProSieben nämlich sieben Filme aus dem Marvel Cinematic Universe. Bereits in den vergangenen Jahren punktete der Sender mit Tagen, die sich ganz den krachenden Blockbustern des Superhelden-Kinos verschrieben haben.

Das größte Highlight dieses Jahr ist fraglos die Free-TV-Premiere von Black Widow. 2010 war Scarlett Johansson in Iron Man 2 erstmals in der Rolle von Natasha Romanoff zu sehen. Elf Jahre hat es gedauert, bis sie 2021 endlich ihr eigenes MCU-Abenteuer im Kino bekommen hat. In zwei Wochen könnt ihr es erstmals im Fernsehen schauen.



Der große Marvel-Tag bei ProSieben: Alle 7 Filme und ihre Sendezeiten im Überblick

Neben Black Widow gibt es noch viele weitere sehenswerte Filme. ProSieben geht einmal quer durch die Geschichte des Marvel Cinematic Universe und pickt sich ein paar der besten Werke des Franchise heraus. Die einzige Niete im Programm ist der zweite Thor-Film, der oft auf den letzten Plätzen landet, wenn es um MCU-Rankings geht.

Alle 7 Marvel-Filme und ihre Sendezeiten bei ProSieben:

So toll ProSiebens Marvel-Tag klingt: Eine ärgerliche Sache müssen wir leider aufgrund der Ausstrahlungen im Tagesprogramm in Kauf nehmen. Wie Schnittberichte anmerkt, laufen die ersten fünf Filme nur in einer geschnittenen Fassung. Erst ab Black Widow, der den Primetime-Slot bekommen hat, gibt es die Filme in ganzer Länge.

Wie geht das Marvel Cinematic Universe weiter?

Ein großer Marvel-Film erwartet uns dieses Jahr noch im Kino. The Marvels vereint ab dem 8. November 2023 die Superheldinnen Captain Marvel, Ms. Marvel und Captain Rambeau. Zudem startet am 6. Oktober 2023 die 2. Staffel von Loki bei Disney+, dicht gefolgt von Echo am 29. November 2023. Und falls ihr die Guardians of the Galaxy vermisst: Am 6. September 2023 gibt es fünf neue Folgen von I Am Groot.

