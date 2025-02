Heute läuft der vielleicht ultimative Action-Blockbuster im TV: Er unterhält einfach für immer

Kaum ein anderer Action-Film hat die Jahrzehnte so überdauert wie dieser. Er machte Bruce Willis zum absoluten Mega-Star.

Brachiale Action, überbordende Explosionen, ein Haufen cooler Sprüche und gewiefte Bösewichte: Stirb langsam zählt nicht umsonst zu den legendärsten und besten Action-Filmen aller Zeiten und ist knapp 37 Jahre später immer noch einen Filmabend wert. Heute könnt ihr den vielleicht ultimativen Action-Blockbuster mal wieder im TV erleben.

Action-Fest Stirb langsam im TV: Bruce Willis in seiner absoluten Paraderolle

In Stirb langsam schlüpft Bruce Willis in die Rolle des New Yorker Polizisten John McClane, der nach Los Angeles fliegt, um die Weihnachtszeit mit seiner Familie zu verbringen. Doch die Weihnachtsfeier seiner Frau Holly (Bonnie Bedelia) gerät vollkommen außer Kontrolle, als deutsche Terroristen das Unternehmensgebäude besetzen und die Belegschaft als Geiseln nehmen.

John kann dem Angriff glücklicherweise entkommen und nimmt es fortan allein mit den Fieslingen um Hans Gruber (Alan Rickman) auf. Nach und nach bringt er einen nach dem anderen zu Fall und sichert sich ihre Waffen. So will er die Geiseln um Holly in Sicherheit wiegen, bis Hilfe von Außen heraneilt ...

Stirb Langsam ist perfektes Action-Kino, das 37 Jahre später noch immer unterhält

Mit einer Wertung von 7,9 von 10 Punkten bei über 32.000 Bewertungen besetzt Stirb Langsam im Moviepilot-Ranking den 3. Platz der besten Action-Filme aller Zeiten und wird nur von Christopher Nolans The Dark Knight und Inception überboten. Die ikonische Ein-Mann-Armee mit reichlich Schießereien, Explosionen, Spannung und Gags kann ohne Superhelden- und Sci-Fi-Schnick-Schnack jedoch wohl guten Gewissens als die pure Form des Genres bezeichnet werden.

Nach Kinostart im Jahr 1988 ließ der Blockbuster von John McTiernan bis 2013 noch vier weitere Filme folgen, in denen Willis als John McClane zurückkehrte. Bis heute hat der Action-Klassiker zahlreiche Nachahmer gefunden und diente als Inspiration für Genre-Kracher von Alarmstufe: Rot über Cliffhanger und Speed bis Air Force One. Stirb Langsam noch einmal zu schauen, lohnt sich also allemal.

Wann und wo kommt Stirb Langsam mit Bruce Willis im TV?

Stirb Langsam könnt ihr am heutigen Samstag, den 8. Februar 2025 um 20:15 Uhr auf VOX im TV erleben. Solltet ihr den Action-Kracher mit Bruce Willis dort verpassen, könnt ihr ihn bequem im Abo bei Disney+ streamen. Bei den üblichen VoD-Anbietern wie Amazon steht der Film zudem als Kauf- und Leihtitel zur Verfügung.