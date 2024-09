Heute läuft die Fortsetzung des wohl besten Spielberg-Blockbusters im TV: Bombastische Bilder ohne Ende

Heute läuft ein bildgewaltiger Monster-Thriller im TV, den ihr nicht verpassen solltet. Die gelungene Spielberg-Fortsetzung knüpft an das grandiose Original an und bietet jede Menge Spannung.

Nachdem Steven Spielberg mit Jurassic Park das Kino veränderte und einen grandiosen Monster-Film auf die Leinwand brachte, folgte vier Jahre später die Fortsetzung Vergessene Welt: Jurassic Park. Der zweite Teil muss sich nicht hinter dem ersten verstecken und zeigt uns noch mehr Dino-Action, die heute im TV läuft.

Vergessene Welt: Jurassic Park im TV: Ian Malcom kehrt zurück

Ian Malcom (Jeff Goldblum) ist vielleicht der attraktivste Mathematiker der Filmgeschichte, immerhin weiß er nicht nur mit seinem Wissen, sondern auch mit seinem Rockstar-Charme zu überzeugen. Im zweiten Teil erleben wir ihn außerdem in seiner Rolle als Vater, denn Tochter Kelly hat sich ebenfalls auf die Insel geschlichen.

Eigentlich hatte sich Malcom geschworen, nicht noch einmal den Dinos gegenüberzustehen. Als er jedoch erfährt, dass seine Partnerin, die Biologin Dr. Sarah Harding (Julianne Moore), auf der Insel ist, entschließt er sich, an der Mission teilzunehmen.

Wie nicht anders zu erwarten war, eskaliert die Situation völlig und der Überlebenskampf beginnt. Doch es droht noch eine weitaus größere Gefahr, denn die Dinosaurier sollen aufs Festland gebracht werden.

Vergessene Welt: Jurassic Park spielte über 600 Millionen Dollar ein

Wie auch schon Teil 1 basiert die Fortsetzung ebenfalls auf einem Roman * des Schriftstellers Michael Crichton. Steven Spielberg gelingt es erneut, den Stoff in einen packenden und bildgewaltigen Thriller zu verwandeln. Hier erwarten euch noch mehr Dinos, Action und Spezialeffekte, die einen gelungenen zweistündigen Filmabend garantieren.



Zwar konnte Vergessene Welt bei dem Einspielergebnis nicht die Milliardenmarke knacken wie sein Vorgänger, doch mit beachtlichen 618 Millionen US-Dollar muss sich die Fortsetzung auch nicht verstecken. Bei Rotten Tomatoes schafft es Vergessene Welt auf Platz 3 im gesamten Dino-Franchise – das bald mit einem siebten Teil fortgeführt werden soll.

Schaut hier noch einen Trailer zu Vergessene Welt - Jurassic Park:

The Lost World: Jurassic Park - Trailer (English)

Jurassic Park-Drehbuchautor kehrt zu Jurassic World 4 zurück

Nach den letzten beiden Jurassic World-Debakeln kehrt Drehbuchautor David Koepp, der für die erste Trilogie verantwortlich war, zum Franchise zurück. Hoffentlich gelingt es ihm auch, den alten Zauber der Reihe wieder aufleben zu lassen und einen erstklassigen Blockbuster zu liefern, wie wir ihn gleich dreimal in der Originalreihe erleben durften. In Vergessene Welt ist Koepp übrigens in einem Cameo-Auftritt vor einer Videothek zu sehen.

Wann läuft die spannende Fortsetzung Vergessene Welt: Jurassic Park im TV?

Wer lange wach ist, kann die Dino-Action in der Nacht auf Sonntag, den 29. September um 01:00 Uhr im ZDF sehen. Eine Wiederholung gibt es leider nicht, doch RTL+ und Amazon bieten unter anderem Vergessene Welt: Jurassic Park im Stream an.

