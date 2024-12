Heute läuft ein 171-minütiges Kriegs-Epos im TV, das voller historischer Fehler steckt und trotzdem unterhaltsam ist

Der historische Kriegsfilm Braveheart mit Mel Gibson ist geschichtlich alles andere als akkurat. Wie unterhaltsam der Film trotzdem ist, könnt ihr heute im TV unter die Lupe nehmen.

Einer der größten Filmstars der 90er Jahre war der später wegen öffentlichen und privaten Entgleisungen in Ungnade gefallene Schauspieler Mel Gibson. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere spielte er den schottischen Volkshelden William Wallace im historischen Kriegsfilm Braveheart, den er auch selbst produzierte und inszenierte.

Wie der vor knapp 30 Jahren erschienene Film sich gehalten hat, könnt ihr heute im TV herausfinden.

Heute im TV: Das historische Kriegs-Epos Braveheart mit Mel Gibson

Braveheart spielt im 13. Jahrhundert während der Herrschaft des englischen Königs Edward I. (Patrick McGoohan), der mehrere schottische Nobelmänner umbringen lässt, um seine Macht über den Norden zu gewährleisten. William Wallace (Gibson) kehrt Jahre später in seine Heimat zurück, um sich ein neues Leben aufzubauen und seine Kindheitsfreundin Murron (Catherine McCormack) zu heiraten. Als er durch die englischen Soldaten alles verliert, trommelt er seine Landsleute zusammen, um sich gegen die Engländer zur Wehr zur setzen und "Freiheit!" zu erlangen.

Der Film gewann fünf Oscars, inklusive bester Film und beste Regie, und ist auch bei der Moviepilot-Community beliebt, die Braveheart mit 7,6 Punkten bewertet. Nominiert für einen Academy Award war auch das Drehbuch von Randall Wallace – obwohl es voller historischer Fehler steckt, die Historiker:innen seit 30 Jahren auf die Palme bringen.

Weder Kriegsbemalung noch Kilts standen zur Zeit von William Wallace an der Front an der Tagesordnung. Darüber hinaus gibt es keine geschichtlichen Belege für Ius primae noctis aka Das Recht der ersten Nacht, das einen wichtigen Handlungspunkt darstellt. Auch die Beziehungen von Wallace zu Robert the Bruce (Angus MacFadyen) oder Isabella von Frankreich (Sophie Marceau) haben nichts mit der Realität zu tun, um nur ein paar Ungereimtheiten zu nennen.

Wann kommt Braveheart im Fernsehen?

Braveheart von und mit Mel Gibson läuft am Samstag, dem 28. Dezember 2024 um 20:15 Uhr bei RTL 2. Die Wiederholung kommt am darauffolgenden Montag um 23:05 Uhr. Alternativ könnt ihr den Film bei Disney+ in der Streaming-Flat finden.