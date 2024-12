Er war in 1,5 Milliarden-Fantasy-Trilogie dabei: Heute ist er Politiker statt Schauspieler

Durch Die Chroniken von Narnia-Reihe wurde Skandar Keynes weltberühmt. Danach zog er sich vom Schauspiel zurück ‒ um eine gänzlich andere Karriere zu verfolgen.

Greta Gerwig legt die Chroniken von Narnia-Reihe für Netflix neu auf und realisiert zwei Fantasy-Teile für den Streamer. Damit tritt sie in die Fußstapfen gleich mehrerer Adaptionen der berühmten Romanreihe von C.S. Lewis, dessen bekannteste Vertreter wohl die Kinofilm-Trilogie der 2000er Jahre sind. Sie begann 2005 mit Der König von Narnia begannen und endete 2010 mit Die Reise auf der Morgenröte.

Die Kinderdarsteller:innen der Narnia-Filme erlangten durch die Fantasy-Reihe über Nacht weltweiten Ruhm. Anders als etwa bei den Darsteller:innen der Harry Potter-Reihe war dieser Ruhm aber nur von kurzer Dauer. Heute kann sich fast niemand mehr an die Namen William Moseley, Anna Popplewell, Georgie Henley und Skandar Keynes erinnern.

Bei letzterem überrascht das jedoch besonders wenig ‒ denn Keynes widmete sich nach den Narnia-Filmen einer gänzlich anderen Karriere.

Narnia-Star Skandar Keynes wandte sich nach der Fantasy-Reihe vom Schauspiel ab

Bevor Skandar Keynes im Alter von 13 Jahren in die Rolle des Edmund Pevensie aus Die Chroniken von Narnia - Der König von Narnia schlüpfte, versuchte sich der libanesisch-britische Schauspieler als Kinderdarsteller hochzuarbeiten. Auf seine erste Filmrolle in einer TV-Produktion von Shakespeares Macbeth folgte der Part des achtjährigen Enzo Ferrari in einem TV-Biopic um den legendären Rennautohersteller.

Edmund stellte die erste große Kino-Rolle für Keynes dar, die er über den Verlauf von fünf Jahren in drei Fantasy-Filmen zum Besten gab. Als schwarzes Schaf der Pevensie-Geschwister, der diese anfangs für türkischen Honig an die Weiße Hexe verrät, mauserte sich Edmund vom reuevollen Bösewicht in Der König von Narnia, über Prinz Kaspian von Narnia und Die Reise auf der Morgenröte zum ehrenvollen Helden und Fanliebling.

Nicht nur die Jugend von jungen Millennials und älteren Gen Z-ler:innen wurde durch Keynes Mitarbeit an der 1,5 Milliarden US-Dollar schweren Narnia-Reihe geprägt, sondern natürlich auch seine eigene. Die umfangreichen Dreharbeiten in Neuseeland hielten den Schauspieler monatelang von seiner Heimat fern und verwehrten dem Musterschüler Jahre der Schulbildung.

In einem Interview, das er 2008 auf seiner Homepage veröffentlichte, erklärte Keynes jedoch, dass er es gerade an der Schauspielerei liebe zu reisen. Weiterhin hatte er für sich noch große Traumrollen im Sinn: "Ich würde gerne irgendwann James Bond spielen." Im selben Interview erklärte er, dass ihn sein geplantes Studium nicht zwangsläufig davon abhalten müsste, weiter zu schauspielern, wenn sich passende Rollen ergäben.



Nachdem mit Die Reise auf der Morgenröte 2010 der dritte Narnia-Film in die weltweiten Kinos kam, wandte sich Keynes jenem geplanten Studium zu und erkundete gleichzeitig seine libanesischen und persischen Wurzeln. Am Pembroke College in Cambridge studierte er Arabisch, Persisch und Geschichte des Nahen Ostens, was er 2014 mit einem Bachelor-Titel und Spitzennoten abgeschlossen haben soll.

Im selben Jahr stattete er der Unterhaltungsbranche noch einen kurzen Besuch ab und trat als Stimmschauspieler in der Audio-Produktion Freedom's Cause in Erscheinung, für die er sogar für einen Voice Art Award nominiert wurde. Ein Jahr später orientierte sich Keynes dann gänzlich um, bevor er über seine Homepage 2016 offiziell seinen Abschied von der Schauspielerei bekanntgab.

Nach Fantasy-Reihe Narnia: Skandar Keynes ist heute Politiker

2015 soll Keynes ein Praktikum der United Nations High Commission for Refugees gemacht haben, wobei er unter anderem die Lage von geflüchteten Menschen in Jordanien untersuchte. Nach seinem Praktikum trat Keynes eine Stelle im House of Commons im britischen Parlament an, wo er bis 2018 als Berater für den Abgeordneten Crispin Blunt arbeitete.

Seitdem ist wenig bekannt aus Keynes' Leben. Er soll aber immer noch als politischer Berater in der britischen Regierung arbeiten. Alle paar Monate gibt er ein Lebenszeichen auf X (ehemals Twitter) von sich, um politische Posts oder Memes wie unten zu sehen zu teilen. Ansonsten hält er sich weitgehend aus dem öffentlichen Leben zurück.

Warum sich Keynes gänzlich von der Schauspielerei und seinem James Bond-Traum abwandte, hat er der Öffentlichkeit nie preisgegeben. Sein Werdegang kann jedoch für sich sprechen. Ob seine Narnia-Rolle als König Edmund der Gerechte ihn auf seine spätere politische Karriere vorbereitete? Das kann nur gemutmaßt werden.

Alle drei Narnia-Filme streamen im Abo bei Disney+.