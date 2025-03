Heute läuft ein 3,5 Stunden Fantasy-Marathon im TV: Die Filme sind krachend untergegangen

Wer auf Fantasy steht und nichts auf Kritikerstimmen gibt, kann sich heute gleich zwei mehr oder weniger gefloppte Fantasy-Blockbuster im TV ansehen.

Eigentlich hätten beide Filme echte Hits werden können: Der eine Fantasy-Blockbuster strotzt nur so vor Star-Power und der andere knüpft eigentlich an zwei äußerst beliebte Filme an. Aber weder The Great Wall noch Hellboy: Call of Darkness war richtiger Erfolg vergönnt.

Darum geht es in The Great Wall mit Matt Damon, Pedro Pascal und Willem Dafoe

Die beiden Söldner William Garin (Matt Damon) und Pero Tovar (Pedro Pascal) geraten im 15. Jahrhundert in die Fänge der Chinesen, die eine gigantische Mauer bemannen. Niemand glaubt ihnen, dass sie angeblich nur handeln wollen, und bald bricht das absolute Chaos aus: Die chinesische Mauer wurde nicht gebaut, um Menschen abzuhalten, sondern eine nicht enden wollende Horde an Monstern.

Hier könnt ihr euch den The Great Wall-Trailer anschauen:

The Great Wall - Trailer 2 (Deutsch) HD

Was passiert in Hellboy - Call of Darkness mit David Harbour und Milla Jovovich?

Hellboy stammt, wie der Name schon sagt, eigentlich aus der Hölle. Aber aktuell arbeitet er beim B.P.R.D. (Bureau for Paranormal Research and Defense) und versucht mit seinem Ziehvater Trevor Bruttenholm (Ian McShane), die Menschheit vor noch fieseren Wesen zu beschützen. Wie zum Beispiel vor der Blutköngin Nimue (Milla Jovovich), die nicht weniger als das Ende der Welt im Sinn hat.

Darum sind die beiden Fantasy-Blockbuster Hellboy und The Great Wall so gescheitert

The Great Wall soll jahrelang in der Produktionshölle festgesteckt haben und es gab immer wieder Gerüchte, dass diverse Stars erst an Bord waren, dann jedoch wieder absprangen. Noch vor Kinostart gab es Whitewashing-Vorwürfe wegen des Castings von Matt Damon – wieder einmal muss ein Weißer die Einheimischen retten, weil sie es allein natürlich nicht schaffen.

Bei einem Budget von 150 Millionen Dollar wurden laut Box Office Mojo weltweit 334 Millionen Dollar eingespielt. Das ist zwar kein Mega-Flop, aber eben auch nicht deutlich mehr als das Doppelte der Produktionskosten. Diese Rechnung gilt grob als Faustregel, um auch die Werbekosten wieder einzuspielen und als Erfolg durchzugehen.

Nichtsdestotrotz gibt es in The Great Wall richtig viele epische Schlachten zu sehen, die obendrein auch noch von der Regie-Legende Yimou Zhang inszeniert wurden, der schon so erfolgreiche Werke wie Hero oder House of the Flying Daggers auf dem Kerbholz hat.

Bei Hellboy: Call of Darkness ging so gut wie alles schief, was nur schiefgehen kann. Regisseur und Cast haben sich zerstritten und die gesamte Fan-Community wurde vor den Kopf gestoßen. Was die wollte, war ein Hellboy 3 mit Ron Perlman und Guillermo del Toro, wie bei den ersten zwei Filmen.



Bei Rotten Tomatoes kommt Hellboy: Call of Darkness gerade mal auf einen 17 Prozent-Score, aber das Publikum ist etwas gnädiger und gibt dem Streifen 47 Prozent. Bei den Moviepilot-Bewertungen liegt er mittlerweile sogar bei 5,2. Wer auf blutige Fantasy-Action steht, kann also durchaus einen Blick wagen.

TV oder Stream: Wann und wo kommen The Great Wall und Hellboy: Call of Darkness?

Die volle Dröhnung Fantasy-Action könnt ihr euch geben, wenn ihr am heutigen Montag, den 10. März ab 20:15 Uhr bei Nitro einschaltet. Zuerst läuft The Great Wall und um 22:05 Uhr folgt dann Hellboy - Call of Darkness.

Letzteren könnt ihr aktuell auch in der Streaming-Flat bei Netflix oder WOW schauen, Ersterer kommt beispielsweise im Amazon Prime-Abo.

