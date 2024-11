Heute läuft ein 4-Stunden-Thriller-Marathon im TV: Der zweite Film gehört zu den Geheimtipps eines Meisterregisseurs

Sean Connery, Michael Douglas und Meg Ryan sind nur einige der Stars in dem Thriller-Marathon, den ihr heute im TV sehen könnt. Was euch in den beiden Filmen erwartet, lest ihr hier.

Ridley Scotts neues Historienepos Gladiator II läuft gerade in den Kinos, aber berühmt wurde der britische Filmemacher mit düsteren Zukunftsvisionen wie Alien und Blade Runner. Wie stylisch Scott Großstädte inszenieren kann, kann man jedoch nicht nur in seinen Sci-Fi-Filmen sehen, sondern auch im unterschätzten Thriller Black Rain aus dem Jahr 1989, der heute als Teil eines Krimi-Doppelpacks mit Presidio im Fernsehen läuft. Zwei Thriller wie Tag und Nacht: Darum geht's in Black Rain und Presidio Basic Instinct-Star Michael Douglas spielt die Hauptrolle in Black Rain. Er gibt den knallharten Cop Nick Conklin aus New York, der einen japanischen Verbrecher in seine Heimat eskortieren muss. Dort gelingt es dem Killer jedoch zu entkommen und so begibt sich Conklin in die Unterwelt Japans, um ihn zu schnappen. Demgegenüber bildet Presidio (1988) ein visuelles Kontrastprogramm. Der Film von Peter Hyams (Timecop) spielt im sonnigen San Francisco, wo es auf einem Militärstützpunkt zu einem Mordfall kommt. Lt. Colonel Alan Caldwell (007-Legende Sean Connery) muss sich mit dem jungen Polizisten Jay Austin (NCIS-Star Mark Harmon) zusammentun, um die Geschichte aufzuklären. Eine noch vor ihrem großen Durchbruch in Harry und Sally aufspielende Meg Ryan ist ebenfalls in dem Krimi zu sehen. So könnt ihr die beiden Thriller heute im TV schauen Presidio und Black Rain laufen beide heute Abend bei Pluto TV. Dabei handelt es sich um einen kostenfreien, werbefinanzierten Anbieter, bei dem es unseren Moviepilot TV-Kanal gibt. Hier werden nur Filme gezeigt, die bei der Moviepilot-Community gut abschneiden. Presidio kommt dabei auf 6,1, während der Ridley-Scott-Geheimtipp Black Rain die Note 7 verbuchen kann. Ihr könnt Presidio ab 19:50 Uhr und Black Rain ab 21:45 Uhr im Live-Channel Moviepilot TV mit Pluto TV anschauen, ohne Abo oder zusätzliche Kosten. Pluto TV nutzt ihr per App auf dem Fernseher oder per Stream, und zwar direkt hier bei Moviepilot. Schaut den Thriller-Marathon heute ab 19:50 Uhr hier im Stream: Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Der Thriller Black Rain ist mittlerweile Kult Black Rain wartet mit Stars wie Andy Garcia, Ken Takakura und Kate Capshaw auf, aber der wahre Augenschmaus sind die nächtlichen Straßenzüge von Osaka, die dem Thriller ein quasi-futuristisches Ambiente verleihen. Häuserschluchten und Neonschilder rahmen die Noir-Atmosphäre des Thrillers, der bei den anerkannten Großtaten von Ridley Scott meist unterschlagen wird. Was durchaus nachvollziehbar ist, aber Black Rain muss sich zumindest in Sachen Stil nicht vor den anderen prägenden Filmen des späteren Gladiator-Regisseurs verstecken. Eine Art Kultstatus hat der Film sich mittlerweile erobert, der bis in die Nebenrollen mit erstklassigen Darstellern wie Jun Kunimura, Stephen Root und Tomisaburo Wakayama aufwartet, seines Zeichens der einsame Wolf aus den Lone Wolf and Cub-Filmen. Presidio fällt im Vergleich qualitativ etwas ab, lockt aber immer noch mit bodenständiger Krimiunterhaltung und Sean Connery. Wer sich wundert, warum aus Mark Harmon nie ein Kinostar (aber dafür das Gesicht von Navy CIS) wurde, könnte in dem Krimi ebenfalls auf eine Erklärung stoßen. Eingebettet zwischen dem ehemaligen James Bond und der baldigen Rom-Com-Königin Meg Ryan wirkt Harmon schlicht etwas zu kantenlos, um im Gedächtnis zu bleiben.