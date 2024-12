Heute läuft ein 5 Stunden Sci-Fi-Marathon im TV: Er beginnt direkt mit einem Steven Spielberg-Meisterwerk

Heute kommen gleich drei Sci-Fi-Filme hintereinander im TV, bei denen wirklich alle Genre-Fans auf ihre Kosten kommen und glücklich werden sollten.

Wer Sci-Fi mag und heute Abend noch nichts vorhat, sollte den Fernseher anwerfen. Dort gibt es nämlich gleich drei Genre-Vertreter zu sehen, die es in sich haben. Los geht es mit dem Steven Spielberg-Blockbuster Krieg der Welten, danach wird es mit District 9 und Tides sogar noch abgefahrener.

Krieg der Welten im TV: Worum geht's im Steven Spielberg-Hit?

Krieg der Welten erzählt eine Geschichte, wie sie kaum klassischer sein könnte: Die Erde wird von Marsmenschen attackiert. Mittendrin stecken der Arbeiter Ray Terrier (Tom Cruise) und seine beiden Kinder. Gemeinsam wollen sie aus New York vor den riesigen Tripods der Aliens flüchten, müssen sich unterwegs aber natürlich auch mit anderen Menschen in Panik auseinandersetzen.

District 9 funktioniert ganz anders als Krieg der Welten, fasziniert aber auch extrem

In District 9 sind die Aliens schon eine ganze Weile auf der Erde gestrandet und müssen ihr Dasein in einer Art Getto fristen. Als sie umgesiedelt werden sollen, kommt es zu einem Kontakt, der den Beamten Wikus van de Merwe (Sharlto Copley) langsam aber sicher zum Alien mutieren lässt. Was ihn zu einem sehr begehrten Mann macht – weil er dadurch der einzige Mensch ist, der die außerdirdischen Waffen bedienen kann.

District 9 - Trailer (Deutsch)

Tides: Darum geht's in diesem ungewöhnlichen Film aus Deutschland

Tides stammt von Tim Fehlbaum, der bereits mit Hell einen kleinen, aber feinen Sci-Fi-Hit landen konnte. Dieses Mal hat es die Menschheit in einer düsteren Zukunftsvision aber nicht mit der brennenden Sonne, sondern einer überschwemmten Erde zu tun. Einige Menschen leben darum auf der Raumstation Kepler und schicken nach 200 Jahren eine Mission zurück auf den Planeten, um zu sehen, ob er wieder bewohnbar ist.



Tides - Trailer (Deutsch) HD

Heute kommen im TV wirklich alle Sci-Fi-Fans auf ihre Kosten

Steven Spielberg liefert mit Krieg der Welten ein echtes Sci-Fi-Meisterwerk ab. Er verpasst dem klassischen Stoff von H.G. Wells einen modernen Anstrich und verarbeitet das nationale 9/11-Trauma. District 9 kommt überraschend, dreckig und beeindruckend nahbar um die Ecke, während Tides nochmal ganz andere, etwas ruhigere und teilweise philosophische Töne anschlägt.

Wenn es euch danach schon ganz ausgehungert nach mehr Sci-Fi gelüstet, haben wir gute Nachrichten für euch: Die nächste Star Wars-Serie startet früher als gedacht bei Disney+.

TV oder Stream: Wann und wo laufen Krieg der Welten, District 9 und Tides?

Am heutigen Sonntag, den 1. Dezember 2024 müsst ihr bei ZDFneo einschalten. Krieg der Welten startet um 20:15 Uhr, District 9 um 22 Uhr und Tides kommt dann ab 23:40 Uhr. Steven Spielbergs Krieg der Welten wird in derselben Nacht dann noch einmal ab 1:15 Uhr wiederholt.



Im Stream gibt es die drei Filme auch. Krieg der Welten beispielsweise in einem WOW-Abo, District 9 und Tides könnt ihr euch aktuell nur bei VoD-Plattformen wie Maxdome oder Amazon gönnen.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.