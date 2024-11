Überraschung: Die nächste Star Wars-Serie startet früher als gedacht bei Disney+

Mit großer Spannung erwarten Star Wars-Fans den Start von Skeleton Crew, der neuesten Serien aus dem Mandoverse. Nun steht fest: Die ersten beiden Folgen erscheinen früher ein als gedacht.

Nach The Mandalorian, Das Buch von Boba Fett und Ahsoka trifft Anfang Dezember mit Skeleton Crew die vierte Serie aus dem Mandoverse bei Disney+ ein. Bisher sind wir davon ausgegangen, dass das von den Amblin-Filmen aus den 1980er Jahren inspirierte Weltraumabenteuer am 3. Dezember 2024 in den USA startet.

Dem ist nicht länger so.

Neue Star Wars-Serie mit Jude Law: Disney+ zieht den Start von Skeleton Crew vor

Genauso wie bei Ahsoka hat sich Disney+ dazu entschieden, den Start der neuen Star Wars-Serie um einen Tag vorzuziehen. Somit feiert die 1. Staffel von Skeleton Crew bereits am 2. Dezember 2024 ihre Premiere. Für uns in Deutschland bedeutet das, dass wir den Auftakt ab dem 3. Dezember 2024 bei Disney+ schauen können.

Wie Variety berichtet, setzt sich dieser Auftakt aus zwei Episoden zusammen. Danach folgen sechs weitere Kapitel, die im Wochentakt veröffentlicht werden. Diese erscheinen dann allerdings jeden Mittwoch bei Disney+. Damit befindet sich Skeleton Crew damit wieder im Veröffentlichungsrhythmus der anderen Star Wars-Serien.

Hier könnt ihr den Trailer zu Skeleton Crew schauen:

Star Wars: Skeleton Crew - S01 Trailer 2 (Deutsch) HD

Skeleton Crew erzählt die Geschichte von vier Kindern, die auf ihrem Heimatplaneten ein Raumschiff entdecken. Ehe sie sich verstehen, befinden sie sich in den unendlichen Weiten des Weltraums – und haben keine Ahnung, wie sie wieder nach Hause kommen sollen. Nur eine geheimnisvolle Figur kann ihnen jetzt noch helfen.

In der Star Wars-Serie Skeleton Crew weiß niemand, ob man Jude Law vertrauen kann

An diesem Punkt kommt der von Jude Law verkörperte Jod Na Nawood ins Spiel: Er weiß, wie man die Macht einsetzt, aber können ihm unsere jungen Protagonist:innen auch vertrauen? Das werden wir im Verlauf der Serie herausfinden, die nach dem Vorbild von Abenteuer- und Sci-Fi-Filmen wie Die Goonies und E.T. modelliert wurde.

Zum Weiterlesen: Hier findet ihr alle wichtigen Infos zu Skeleton Crew

Hinter Skeleton Crew stecken Jon Watts und Christopher Ford, die mit Spider-Man: Homecoming bereits eine actiongeladene Coming-of-Age-Geschichte in einem anderen Franchise erzählt haben. Darüber hinaus sind auch die Architekten des Mandoverse als Produzenten involviert, namentlich Jon Favreau und Dave Filoni.