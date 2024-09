Heute läuft ein 5 Stunden Sci-Fi-Marathon im TV: Zuerst kommt ein Kultfilm, den man unendlich oft schauen kann

Sci-Fi-Fans, aufgemerkt! Heute gibt es die volle Breitseite mit gleich zwei extrem stylishen wie unterhaltsamen Genre-Vertretern inklusive eines Kultfilms.

Gute Zeiten für Sci-Fi-Fans: Wir können heute gleich zwei höchst unterhaltsame Genre-Filme im TV ansehen. Den Anfang macht Das fünfte Element, der wirklich immer geht und danach kommt auch noch Ghost in the Shell mit Scarlett Johansson.

Heute im TV: Darum geht's in Das fünfte Element

Die ganze Welt wird in der Zukunft von der Apokalypse bedroht und dagegen kann nur eine Waffe helfen: Das fünfte Element. Aber es kommt zu diversen turbulenten Zwischenfällen, durch die das menschgewordene Überwesen im Taxi des runtergekommenen Ex-Offiziers Korben Dallas (Bruce Willis) landet. Zusammen mit einem Priester verschlägt es das ungleiche Paar auf ein Kreuzfahrtschiff der Extraklasse, wo die Welt gerettet werden muss.

Extrem stylishe Realfilm-Adaption des Sci-Fi-Animes: Was passiert in Ghost in the Shell?

Die Menschheit gibt sich voll und ganz dem technischen Fortschritt hin und setzt bei der Polizei künstliche Körper mit menschlichem Bewusstsein zur Verbrechensbekämpfung ein. Der weibliche Cyborg Major Mira Killian (Scarlett Johansson) bekommt es allerdings mit einem besonders fiesen Hacker und einer umfangreichen Verschwörung zu tun, die bis in die höchsten Kreise reicht.

Ghost in the Shell Trailer 4 (Deutsch) HD

Luc Besson zieht alle Register: Das fünfte Element ist ein ewig unterhaltsamer Kultfilm

Während auch Ghost in the Shell eine gelungene und äußerst sehenswerte Umsetzung des Anime-Klassikers abliefert, besticht Das fünfte Element auch viele Jahre nach der Veröffentlichung immer noch durch seinen unnachahmlichen Charme. Das chaotische Geschehen zieht nach wie vor in seinen Bann und lebt vom Humor, der Chemie zwischen den Figuren und den unzähligen abgefahrenen Ideen sowie Designs.

TV oder Stream: Wann kommen Ghost in the Shell und Das fünfte Element?

Am heutigen Freitag, den 6. September könnt ihr euch Das fünfte Element um 20:15 Uhr auf ProSieben anschauen. Im Anschluss läuft dann ab 23 Uhr Ghost in the Shell. Eine Wiederholung kommt noch in derselben Nacht ab 1:10 Uhr beziehungsweise 3:45 Uhr.



Außerdem habt ihr die Chance, Das fünfte Element bei Netflix im Abo zu sehen. Ghost in the Shell gibt es bei WOW in der Streaming-Flat. Zusätzlich können die Streifen bei Anbietern wie Apple, Amazon, MagentaTV, Maxdome oder Google gekauft und geliehen werden.

