Heute läuft ein 7 Stunden langer Spielberg-Marathon im TV, bei dem wirklich jeder Fan glücklich wird

Es gibt nicht viele Meister-Regisseure, Steven Spielberg gehört aber zweifellos dazu. Heute Abend könnt ihr euch gleich drei seiner Blockbuster im TV ansehen.

Statt dem Viertelfinale der Fußball-EM habt ihr heute auch die Chance, euch gleich drei hochkarätige Steven Spielberg-Filme im TV anzuschauen. Da dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein, weil wir es mit Krieg der Welten, A.I. – Künstliche Intelligenz und München zu tun bekommen.

Heute im TV: Darum geht's in Krieg der Welten

In Krieg der Welten wird die Erde von blutrünstigen Aliens attackiert, die mit dreibeinigen, gigantischen Maschinen scheinbar wahllos um sich schießen. Das daraus resultierende Chaos erleben wir aus der Perspektive des Arbeiters Ray Terrier (Tom Cruise), der versucht, seine Familie zu retten und aus New York zu entkommen.

Das ist die Story von A.I. – Künstliche Intelligenz

A.I. – Künstliche Intelligenz entführt uns in eine Zukunft, in der es Roboter mit Gefühlen gibt. Der erste seiner Art sieht aus wie ein kleiner Junge, wird allerdings von seinen Ersatzeltern ausgesetzt. Daraufhin begibt er sich auf eine abenteuerliche Reise, um mehr über seine Herkunft und sich selbst zu lernen. Hier könnt ihr den Trailer sehen:

A.I. Künstliche Intelligenz - Trailer (Deutsch)

Worum geht's in München, dem dritten Film des Spielberg-Marathons?

München erzählt die fiktive Geschichte von fünf Mossad-Agenten, die nach dem 1972er Olympia-Attentat von München darauf angesetzt werden, die Drahtzieher des Terroranschlags zu finden und zu eliminieren. Die Mission läuft aber alles andere als glatt und neben moralischen Bedenken machen den Agenten auch Fehlinformationen zu schaffen.

München - Trailer (Deutsch)

Hier kommen nicht nur Steven Spielberg-, sondern Filmfans ganz allgemein auf ihre Kosten

Bei dieser Auswahl an Filmen dürfte wirklich für jeden Geschmack etwas dabei sein. Egal, ob ihr auf spannende Sci-Fi-Action steht, lieber etwas Gefühlvolles mit viel Herz sehen wollt oder an einem harten Thriller interessiert seid, der sich grob an wahren Begebenheiten orientiert: Krieg der Welten, A.I. und München sind allesamt sehenswert.

TV oder Stream: Wann und wo läuft der Steven Spielberg-Marathon?

Habt ihr Lust auf alle drei Steven Spielberg-Filme, könnt ihr sie am heutigen Samstag, den 6. Juli 2024 hintereinander bei ZDFneo ab 20:15 Uhr sehen. Krieg der Welten macht den Anfang, A.I. – Künstliche Intelligenz kommt ab 22:00 Uhr und München dann um 0:15 Uhr. Bis auf München werden alle Filme in derselben Nacht noch einmal wiederholt.

Wollt ihr aber doch lieber die EM sehen oder habt etwas anderes vor, lassen sich die Filme auch online streamen. München gibt es beispielsweise bei Paramount+ oder Amazon Prime Video im Abo, A.I. findet ihr ebenfalls bei Paramount+, nur Krieg der Welten ist in keiner Streaming-Flat enthalten, dafür aber on demand kauf- oder leihbar.

