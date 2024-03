Heute läuft ein Epos im TV: Es ist so kontrovers, dass es in mehreren Ländern nicht erlaubt wurde

Ein Film biblischen Ausmaßes kommt heute im TV. Der wurde allerdings nicht überall wohlwollend aufgenommen und ist in manchen Ländern sogar verboten.

Wer glaubt, dass ein Bibel-Epos wie Exodus: Götter und Könige eigentlich gar nicht sonderlich kontrovers sein kann, der irrt sich. In gleich drei Ländern wurde der Ridley Scott-Film mit Christian Bale als Moses verboten. Ihr könnt euch heute Abend selbst ein Bild davon machen, der Streifen kommt im TV.

Darum geht's in Exodus: Götter und Könige

Alle bibelfesten Moviepilot-Leser:innen kennen die Geschichte: Moses (Christian Bale) wächst gemeinsam mit Ramses auf und rettet dem Sohn des Pharaos das Leben. Bald darauf beginnt der sich jedoch um sein Erbe zu sorgen, weil Moses' Handlungen zu einer mystischen Prophezeiung passen. Daraufhin wird Moses in die Wüste verbannt – der titelgebende Auszug aus Ägypten.



Moses zieht daraufhin mit seiner Schar 40 Jahre lang durch die Wüste, empfängt die zehn Gebote und begehrt letzten Endes sogar gegen die Herrschaft Ägyptens auf. Mit dem Ergebnis, dass es in Exodus: Götter und Könige zum erbitterten Kampf zwischen den einstigen Brüdern Ramses und Moses kommt, stets inszeniert als bildgewaltiges Spektakel.

20th Century Studios Sigourney Weaver, Christian Bale, John Turturro und Joel Edgerton in Exodus: Götter und Könige

Der Moses-Film Exodus: Götter und Könige wurde in drei Ländern verboten

Am Thema Religion und der Darstellung davon scheiden sich die Geister. Aber nicht nur darum geht es bei den teilweisen Verboten von Exodus: Götter und Könige. In gleich drei Ländern wurde der Titel verbannt: Ägypten, Marokko und die Vereinigten Arabischen Emirate haben den Film entweder gar nicht erst in den Kinos starten lassen oder ihn später aus dem Programm genommen.

Kritik am Film gab es wegen Whitewashing: Obwohl der Streifen in Ägypten spielt, übernahmen weiße Schauspieler und Schauspielerinnen die Hauptrollen. Historisch korrekt ist ebenfalls nur sehr wenig, beispielsweise wurden die Pyramiden wohl nicht von Moses und jüdischen Sklaven, sondern von Arbeiter:innen errichtet. Zudem wurde Exodus vorgeworfen, ein "zionistischer Film" zu sein, und die Personifizierung der Stimme Gottes sorgte ebenfalls für Wirbel. Das berichteten The Independent und The Guardian .

TV oder Stream: Wann und wo kommt Exodus: Götter und Könige?

Der Bibel-Film mit Christian Bale, Joel Edgerton, Sigourney Weaver und Ben Kingsley wird heute, am 6. März 2024 auf kabel eins um 20:15 Uhr ausgestrahlt.

Aber ihr könnt euch Exodus: Götter und Könige auch online leihen oder kaufen. Das geht beispielsweise bei Magenta TV, Amazon Prime, Apple TV, Maxdome oder Google Play. Als Teil eines Abos gibt es den Film auch noch bei Disney+ oder RTL+ Premium.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.