Heute läuft ein genialer Western mit Schauspiellegende im TV: Er polarisiert seit 60 Jahren

Mit einem Protagonisten, der so gar nichts heldenhaftes an sich hat, fesselte unser heutiger TV-Tipp das Publikum. Der kontroverse Western war seiner Zeit weit voraus und unterhält bis heute.

Yellowstone hat uns die Cowboys noch einmal schmackhaft gemacht. Wer mal wieder die wortkargen Reiter in einem richtigen Western-Klassiker erleben will, sollte heute unbedingt einschalten, denn Der Wildeste unter Tausend präsentiert uns mit Schauspiellegende Paul Newman einen egoistischen Antihelden allererster Güte.

Der Wildeste unter Tausend im TV: Abstoßender Antiheld, der fesselt

Hud Bannon (Newman) ist ein Trinker und Frauenhasser, der sich nur für sich selbst interessiert. Davon ist auch sein hart arbeitenden Vater Homer (Melvyn Douglas) tief enttäuscht, der mit aller Kraft versucht, die texanische Familienranch am Laufen zu halten. Die steht nach der Erkrankung eines Rindes völlig auf dem Spiel. Hud wüsste eine Lösung, doch sein Vater will von dem unmoralischen Angebot nichts hören und so spitzt sich der Konflikt weiter zu.

Kontroverser Western ebnete den Weg für ein Kino der Antihelden

Heutzutage sind wir es gewohnt, mit den Antihelden mitzufiebern. Sei es ein psychopathischer Serienkiller in You, ein brutaler Motorradclub in Sons of Anarchy oder eben die Cowboyfamilie aus Yellowstone, die vor Gewalt nicht zurückschreckt. Doch als Der Wildeste unter Tausend 1963 in den Kinos erschien, war er seiner Zeit weit voraus.

Paramount dachte sogar darüber nach, den Film ganz fallen zu lassen, glücklicherweise wagte das Studio den Schritt. Er traf einen Nerv im Publikum und wurde zum riesigen Hit. Der kontroverse Western war ein Vorreiter, denn wenige Jahre nach Erscheinen des Films brach in Hollywood eine neue Ära an.

Eine neue Generation von Filmschaffenden erzählte von komplexen und gebrochenen Helden. So ebnete Newman in seiner Rolle den Weg für spätere Kultfilme wie Taxidriver oder Der Pate. Wem Der Wildeste unter Tausend bisher entgangen ist, sollte also heute unbedingt einschalten. Unsere Community ist ebenfalls begeistert und vergibt 7 von 10 Punkten. Bei den besten Familiensagas aller Zeiten landet er sogar auf einem erfolgreichen Platz 13.

Western-Fans können sich dieses Jahr auf den zweiten Teil von Horizon freuen. Obwohl der erste Film an den Kinokassen weit hinter den Erwartungen zurückblieb, soll die Reihe jetzt noch einen weiteren Film dazu bekommen.

Wann läuft der Western Der Wildeste unter Tausend im TV?

Der Western wird am heutigen Montag, den 3. Februar 2025 um 22:05 Uhr auf arte gezeigt. Wer den Film verpasst hat, kann ihn in der arte-Mediathek streamen oder bei Amazon Prime kaufen oder leihen.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.