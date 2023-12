Heute läuft ein gigantischer Fantasy-Exzess im TV: Emma Watson tritt der größten Untergangs-Geschichte der Menschheit entgegen

Am Donnerstagabend strahlt RTL II ein Bibel-Epos aus, das die Geschichte zum faszinierenden Mix zwischen Psychothriller und Fantasy-Bombast umdenkt. Mit dabei ist Harry Potter-Star Emma Watson.

Nach schrägen oder düsteren Arthouse-Werken wie Requiem for a Dream hat sich Darren Aronofsky mit Noah 2014 erstmals an einen großen Blockbuster gewagt. Der 130 Millionen Dollar teure Film ist aber kein konventionelles Bibel-Kino, sondern eine sperrig-eigenwillige Seherfahrung, die leicht vor den Kopf stößt. RTL II strahlt den Mix aus Fantasy-Epos und Psychothriller am Donnerstag aus.

Fantasy-Bombast im TV: Darum geht es in Noah

Die Story von Aronofskys Film orientiert sich an bekannten Stellen aus dem Alten Testament, wo Noah (Russell Crowe) Visionen von einer großen Flut hat, die das Ende der Menschheit bringt. Er sieht sich selbst als Auserwählter, der seine Frau Naameh (Jennifer Connelly), seine Söhne Ham (Logan Lerman) und Shem (Douglas Booth) sowie ihre Freundin Ila (Emma Watson) auf einer Arche zusammen mit je zwei Exemplaren der Tierwelt retten soll.

Noah verwandelt Bibel-Stoff in abgründiges Fantasy-Abenteuer

An die bekannte Bibel-Geschichte erinnert Aronofskys Werk oft nur noch grob. Der Regisseur inszeniert lieber eine seltsame Mischung aus epischen Schauwerten, Fantasy-Elementen wie die Transformers-ähnlichen Stein-Wächter und surrealen Alptraum-Visionen.

Russell Crowe entpuppt sich in der Titelrolle erst als Sympathieträger, doch wenn Noah im letzten Drittel zum beklemmenden Kammerspiel auf hoher See wird, tritt Crowes Charakter fast schon als eiskalter, von fragwürdigen Motiven angetriebener Wahnsinniger auf. So wird der Film zum faszinierend andersartigen Blockbuster-Experiment, das die Meinungen bis heute extrem spaltet.

Wann läuft Noah im TV?

RTL II strahlt Aronofskys Blockbuster am 28. Dezember 2023 um 23:40 Uhr aus. Alternativ könnt ihr Noah jederzeit im Disney+-Abo streamen. *

