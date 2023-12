4 Stunden pure Freude für Fantasy-Fans: 43 Jahre alte Herr der Ringe-Geschichte jetzt gratis streamen

Pünktlich zu Weihnachten hat der WDR ein besonderes Geschenk für Herr der Ringe-Fans: In der Audiothek gibt es jetzt 4 Stunden eines fast vergessenen Fantasy-Abenteuers zu hören.

Jüngeren Der Herr der Ringe-Fans fällt es bisweilen schwer zu glauben, dass vor Peter Jacksons Kino-Trilogie schon andere sich J.R.R. Tolkiens Fantasy-Vorlage angenommen haben. In der ARD-Audiothek gibt es heute dank WDR den Beweis zu hören: Ein vierstündiges Der Hobbit-Hörspiel entführt Fans dort nach Mittelerde.

21 Jahre vor den Herr der Ringe-Filmen: 8 Folgen Fantasy-Epos gratis streamen

In 8 Folgen ist dort die gefährliche und berührende Reise Bilbo Beutlins (Horst Bollmann), Gandalfs (Bernhard Minetti) und ihrer Zwergen-Freunde zum Einsamen Berg zu hören, an deren Ziel sie dem ruchlosen Drachen Smaug (Benno Kusche) begegnen.

Schaut euch hier den Trailer zu Peter Jacksons ersten Der Hobbit-Film an:

Der Hobbit: Eine unerwartete Reise - Trailer (Deutsch) HD

Die insgesamt vier Stunden Fantasy-Abenteuer gibt es bis zum 24. Januar exklusiv in der ARD-Audiothek. Das deutsche Hörspiel stammt von 1980 und entstand unter der Regie von Heinz Dieter Köhler und Christoph Pragua.

Wer weitere Informationen zum Cast oder einen Überblick über die wichtigsten Figuren wünscht, kann sich auf der Seite des WDR informieren. Die Hörspiel-Adaption folgte nur wenige Jahre nach dem animierten Der Herr der Ringe-Film von 1978.

