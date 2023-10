Heute läuft ein Horror-Klassiker im TV, ohne den es Star Wars-Liebling Baby Yoda nie gegeben hätte: "Komplett geklaut"

Auf Kabel eins läuft am Dienstag kurz vor Mitternacht ein Horror-Klassiker aus den 80ern. Die berühmteste Figur aus dem Film ähnelt wohl nicht zufällig einem gewissen Star Wars-Baby.

Die Star Wars-Serie The Mandalorian wurde unter anderem durch den putzigen Fanliebling Grogu aka Baby Yoda zum Hit. Wer die Wurzeln des Charakters in der Horror-Filmgeschichte zurückverfolgen will, kommt an Gremlins - Kleine Monster nicht vorbei.

Falls ihr den Klassiker aus den 80ern mal wieder schauen wollt, habt ihr an Halloween bei Kabel eins die Gelegenheit dazu. Der Gremlins-Regisseur hält die Ähnlichkeit zwischen dem Mogwai Gizmo und Baby Yoda übrigens nicht nur für einen großen Zufall.

Darum geht es im Kult-Horror Gremlins

In der Story des Films besorgt Randall Peltzer (Hoyt Axton) für seinen Sohn Billy (Zach Galligan) ein besonderes Weihnachtsgeschenk. In einem Shop in Chinatown kauft er den kleinen Gizmo, der zu den pelzigen Kreaturen namens Mogwai gehört. Im Umgang mit den kleinen Wesen gibt es drei Regeln zu beachten: kein Sonnenlicht, keine Berührung mit Wasser und nie nach Mitternacht füttern. Als die Regeln aus Versehen gebrochen werden, bricht Chaos aus.

Gremlins-Regisseur mit konkreter Star Wars-Anschuldigung

Wer den süßen Gizmo und Star Wars-Fanliebling Baby Yoda aus The Mandalorian nebeneinander stellt, wird Parallelen nicht leugnen können. Laut GQ wurde Gremlins-Regisseur Joe Dante noch deutlicher:

Ich denke, der Schlüssel zur Langlebigkeit [der Gremlins-Filme] ist wirklich diese eine Figur [Gizmo], die im Wesentlichen wie ein Baby ist. Das bringt mich natürlich zum Thema Baby Yoda, der komplett geklaut und einfach nur kopiert wurde. Schamlos, würde ich meinen.

Wann läuft Gremlins im TV?

Kabel eins strahlt die Horror-Komödie am 31. Oktober 2023 um 23:50 Uhr aus. Alternativ könnt ihr Gremlins gerade im Streaming-Abo von Skys WOW * schauen.

Podcast: Die 10 besten aktuellen Horrorserien im Stream

Vom Grusel-Hit bei Netflix bis zu mehreren unbekannteren Geheimtipps stellen wir euch die spannendsten 10 Horror-Serien der Gegenwart vor, die ihr als Genre-Fans auf keinen Fall verpassen solltet.

