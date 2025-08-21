Heute läuft ein Mega-Blockbuster im TV: Er hat die schlechteste Sterbeszene der letzten 15 Jahre

Ausgerechnet Christopher Nolans Batman-Trilogie enthält eine der schlechtesten Sterbeszenen der jüngeren Vergangenheit. Die betroffene Darstellerin dieses "TV-Tipps" sieht das ähnlich.

The Dark Knight Rises sollte der krönende Abschluss von Christopher Nolans Batman-Trilogie sein. Wenn ich allerdings an das Treffen von Batman und Bane zurückdenke, dann kommt mir als erstes eines in den Sinn. Es ist nicht der nuschelnde Tom Hardy und auch Anne Hathaways Catwoman hat das Nachsehen.

Jedes Mal, wenn ich an den Batman-Film denke, durchlebe ich die schlechteste Sterbeszene in einem Blockbuster aus den letzten 15 Jahren. Da ProSieben am heutigen Freitag, dem 22. August, ab 20:15 Uhr The Dark Knight Rises zeigt, ist es an der Zeit für eine Konfrontation dieses Traumas.

Achtung, es folgen Spoiler für The Dark Knight Rises.

The Dark Knight Rises: Das ist die schlechteste Sterbeszene

Im Finale von Nolans drittem Batman-Film stellt sich heraus, dass Miranda Tate (Marion Cotillard) in Wirklichkeit Talia al Ghul ist, die Tochter von Ra's al Ghul (Liam Neeson).

Es beginnt ein Wettrennen um die Bombe, die Gotham zerstören soll. Dabei stürzt Talia in einem Laster in die Tiefe. Die darauf folgende Todesszene von Marion Cotillard ist furchtbar und peinlich. Sie ist aber auch so lustig, dass ich beim Rewatch einen Schluck grünen Tees über meinen Fernseher verteilte.

Warum die Batman-Szene so schlecht (und lustig) ist

Talia sitzt also hinter dem Lenkrad des ramponierten Lasters, als hätte sie gerade eine 35-stündige Fahrt im Fernbus nach Barcelona hinter sich:

Der Wahnsinn, mit dem Talia die Zerstörung Gothams herbeisehnt, passt noch zum Rest des ernsten DC-Blockbusters.

Beim Schauen stelle ich mir nur vor, wie unbequem diese Haltung ist:

Das kommentiert der Schnitt mit einer grandios bescheuerten Reaktion von Batman, Gordon (Gary Oldman) und Catwoman.

Ich konnte mich noch nie so mit Batman identifizieren wie in diesem Moment:

Doch dann kommt der schauspielerische Tiefpunkt dieses Batman-Martyriums:

"Das Werk meines Vaters ist getan", haucht Talia, sie zuckt ein letztes Mal auf und... ja, was macht sie da eigentlich?

Sie atmet zweimal aus, ihre Augenlider fallen erschöpft zu, ihr Kopf dreht sich zur Seite – und hüpft leicht zurück. Erst dann kehrt Ruhe ein. Deswegen wirkt der Tod so gewollt und offensichtlich gespielt. Cotillard spielt wie eine Rennfahrerin, die in einer Kurve zu spät vom Gas geht und das Auto noch herumreißen muss.

Warum Batman-Regisseur Christopher Nolan diese Szene verbockt hat

Cotillard trägt eine Mitverantwortung. Aber Oppenheimer-Regisseur Christopher Nolan und sein Team tun alles, damit diese Szene so schlecht wie möglich aussieht.

Das viel zu lustige Sterben der Schurkin gehört zu einer Parallelmontage mit anderen Geschehnissen in Gotham:

Auf der einen Seite: Talias Low-Budget-Tod.

Auf der anderen: Die Flutung des Reaktorraums sowie Joseph Gordon-Levitt und die verängstigten Menschen auf der Brücke.

Dagegen kommt Talia nicht an. Ihr Sterben wirkt lachhaft unterentwickelt. Als hätten alle mitten in der Probe Feierabend gemacht. Ganz zu schweigen von der Anleitung der Schauspielenden, für die Nolan verantwortlich zeichnet.

Ich wiederhole:

Was Marion Cotillard zu der Szene in The Dark Knight Rises sagt

Die Schauspielerin zeigte sich übrigens auch nicht begeistert von ihrem Filmtod. In einem Interview während der Pressetour von Allied - Vertraute Fremde (via YouTube ) erklärte Marion Cotillard über The Dark Knight Rises:

Manchmal gehen Dinge daneben und wenn du das auf der Leinwand siehst, denkst du: 'Warum?' Warum haben sie diesen Take behalten?' Es war unangenehm, mit dieser Szene identifiziert zu werden. Während ich mein Bestes gebe, um die Authentizität in jedem Charakter zu finden, den ich spiele, ist es unangenehm zu wissen, das ich für diese Szene bekannt bin.

Ich jedenfalls denke, dass, obwohl die Szene zweifellos furchtbar ist, Cotillard sich dafür nicht schämen muss. Auf mich hat der Tod von Talia al Ghul nämlich mehr Eindruck gemacht als der Rest des Films.

Wer die TV-Ausstrahlung bei ProSieben verpasst hat, kann The Dark Knight Rises im Abonnement von Netflix und RTL+ nachholen oder den Film bei den gängigen Anbietern kaufen und leihen.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im November 2020 bei Moviepilot veröffentlicht.