Heute läuft ein richtig verstörender Thriller-Kracher im TV: Er begeistert mit unglaublichen Bildern

Passt auf, dass euch der TV-Tipp nicht den Kopf verdreht. Im Thriller bringt sich die Hauptfigur um den Verstand – oder bildet sie sich das alles doch nicht ein?

Natalie Portman wurde für die Rolle völlig zu Recht mit dem Oscar ausgezeichnet und ihr könnt euch den heftigen Psycho-Thriller mit den abgefahrenen Bildern heute Abend im TV ansehen. In Black Swan wird die Ballett-Besessenheit zum Fluch und am Ende ist nichts mehr, wie es scheint.

Darum geht's in Black Swan von Darren Aronofsky mit Natalie Portman und Mila Kunis

Eigentlich könnte sich die professionelle Balletttänzerin Nina (Portman) glücklich schätzen und zufrieden sein. Sie wurde von Regisseur Thomas Leroy (Vincent Cassel) für die neue, doppelte Hauptrolle in Schwanensee auserkoren und bereitet sich akribisch auf den großen Auftritt vor. Der Tanzdirektor spielt allerdings ein verwirrendes Doppelspiel und versucht, mehr Leidenschaft aus ihr herauszukitzeln.

Gleichzeitig wird Nina von ihrer eigenen Mutter unter Druck gesetzt, die früher ebenfalls Tänzerin war. Dann stößt auch noch eine neue Tänzerin namens Lily (Mila Kunis) zum Ensemble hinzu, von der sich Nina bedroht fühlt. Die beiden nähern sich aber gleichzeitig auch immer mehr an und die Grenzen zwischen Realität und paranoiden Wahnvorstellungen beginnen immer mehr zu verschwimmen.

Wie die Welt des Balletts in Black Swan zu einem Bilderrausch verpackt wird, sucht seinesgleichen

Zu Beginn des Films scheint alles noch einigermaßen normal zu sein. Nina scheint "nur" unter ihrer Mutter, dem Ballettlehrer und Regisseur sowie ihrer Dermatillomanie zu leiden, bei der man sich an der eigenen Haut herumzupft. Irgendwann weiß sie aber überhaupt nicht mehr, was eigentlich wirklich passiert ist und was sie sich nur eingebildet hat.

Dabei macht sie selbst die Transformation zum verruchten und leidenschaftlichen Schwarzen Schwan durch, die am Anfang von ihr verlangt wurde – koste es, was es wolle. Das wird nicht nur grandios gespielt und mit einem überragenden Soundtrack versehen, sondern auch noch in verstörende Bilder verpackt, die es in sich haben. Egal, ob es sich dabei um Drogenrausch, Sexfantasien oder blutigen Body-Horror handelt: Das muss man einfach gesehen haben.

TV oder Stream: Wann und wo kommt Black Swan?

Ihr könnt euch den abgefahrenen Psycho-Trip am heutigen Sonntagabend, den 2. März um 22:55 Uhr auf sixx anschauen. Eine Wiederholung kommt noch in derselben Nacht ab 3:10 Uhr.

Im Stream gibt es den Oscar-prämierten Film natürlich ebenfalls. Beispielsweise bei Disney+ oder Amazon Prime ist er im Abo enthalten.

