Heute läuft ein spannender Action-Thriller im TV: Kevin Costner bekommt als gefühlskalter Killer die Erinnerungen eines toten CIA-Agenten eingesetzt

Im TV könnt ihr heute Hollywood-Star Kevin Costner in einer ungewöhnlich gewalttätigen Rolle sehen. Der spannende Action-Thriller lebt von erstklassigen Stars, auch wenn das Drehbuch schwächelt.

Der sonst so sympathische Kevin Costner mimt in Das Jerico Projekt - Im Kopf des Killers einen kriminellen Anti-Helden. Ariel Vromen inszenierte den actionreichen Thriller, der leichte Sci-Fi-Elemente enthält. Der hochkarätig besetzte Film erschien hierzulande nicht in den Kinos, sondern wurde 2016 direkt fürs Heimkino herausgegeben. Heute läuft Das Jerico Projekt im TV.

Darum geht es im Action-Thriller Das Jerico Projekt

Ryan Reynolds spielt einen CIA-Agenten, der auf einer Mission getötet wird. Um sein erlangtes Wissen nicht zu verlieren, veranlasst sein Vorgesetzter (Gary Oldman) eine kritische Operation. Der renommierter Neuro-Wissenschaftler (Tommy Lee Jones) implantiert die Erinnerungen und Fähigkeiten des Verstorbenen in Jerico Stewarts (Kevin Costner) Gehirn.

Summit Entertainment Kevin Costner in Das Jerico Projekt

Doch damit haben sie nicht die beste Wahl getroffen, denn Jerico ist ein gefährlicher Krimineller, dessen Unberechenbarkeit zu einem großen Problem wird. Im Übrigen will die CIA nicht als einzige Partei an das implantierte Wissen herankommen. Auch der Auftragskiller Hagbardaka Heimbahl (Jordi Mollà) versucht das Geheimnis zu lüften.

Trotz schlechter Kritiken überzeugt Kevin Costner

Das Jerico Projekt sorgte nach 16 Jahren Pause für eine Reunion der beiden Drehbuchautoren David Weisberg und Douglas Cook, die unter anderem The Rock – Fels der Entscheidung (1996) und Doppelmord (1999) geschrieben haben. Eine noch längere Pause hatte das Schauspieler-Trio Kevin Costner, Tommy Lee Jones und Gary Oldman, die 1991 in JFK – Tatort Dallas gemeinsam vor der Kamera standen. Nach 24 Jahren trafen sie sich erstmals wieder gemeinsam am Set.

Auf Rotten Tomatoes erhielt der Film nur eine Wertung von 29 Prozent bei den Kritiker:innen und 47 Prozent beim Publikum. Christopher Diekhaus bemängelt in seiner Kritik auf Kino-Zeit , dass der "mittelprächtigen Reißer" nicht über den Genredurchschnitt hinaus käme. Jedoch lobt er die gelungenen Actionszenen und Costners Performance.

Hollywood-Star Kevin Costner liefert in einer für ihn ungewöhnlich brutalen Rolle eine ordentliche Leistung ab und verleiht dem gefühlskalten Killer, der sich nur langsam wandelt, eine erfrischend unberechenbare Aura.

Wann läuft Das Jerico Projekt im TV?

Der Action-Thriller läuft heute, am 9. Februar, um 22:25 Uhr auf 3sat. Eine Wiederholung gibt es leider nicht, aber alternativ könnt ihr Das Jerico Projekt - Im Kopf des Killers auch bei Netflix streamen oder bei Amazon kaufen.

