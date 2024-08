Heute läuft ein unfassbar heftiger Horror-Thriller im TV: Eine Szene ist so verstörend, dass es fast nicht auszuhalten ist

Slasher und Horror-Thriller gibt es jede Menge. Aber nur die wenigsten davon fallen so nachhaltig heftig und verstörend wie der aus, der heute im TV läuft.

Fans der härteren Gangart kommen bei unserem heutigen TV-Tipp voll und ganz auf ihre Kosten. Wolf Creek macht nämlich keine Gefangenen und beeindruckt vor allem mit einer sehr fiesen Härte. Dabei sticht insbesondere eine ganz spezielle Szene heraus, die wirklich kaum auszuhalten ist.

Heute im TV: Was passiert im Horrorfilm und Backwood-Slasher Wolf Creek?

Drei Backpacker machen sich in Australien auf, einen besonders hübschen, aber auch abgelegenen Nationalpark zu erkunden. Mitten im Outback sind Kristy (Kestie Morassi), Ben (Nathan Phillips) und Liz (Cassandra Magrath) komplett auf sich allein gestellt. Besonders ungünstig: Ihr Auto will mitten im Nirgendwo einfach nicht mehr anspringen.

Glücklicherweise kommt in der Nacht ein möglicher Retter vorbei, den sie bitten, sie in den nächsten Ort abzuschleppen. Der zunächst freundliche, aber etwas schrullige Mick (John Jarratt) entpuppt sich allerdings als ultra-grausamer Psychopath, der die drei jungen Menschen möglichst lang und schmerzhaft zu Tode foltern will.

Kinowelt John Jarratt als Killer Mick in Wolf Creek.

In Wolf Creek gibt es eine der fiesesten Szenen des Horror-Genres

Wolf Creek entfaltet eine ganz eigene, beinharte Atmosphäre, die besonders unangenehm reinhaut. Das liegt vor allem am Schauspiel John Jarratts als Psycho-Killer, aber auch an der langsamen Erzählweise. Der erste Teil des Films nimmt sich alle Zeit der Welt, um richtig nah an die sympathischen Protagonist:innen heranzurücken. Dementsprechend schwer aushaltbar wird es, wenn es ihnen ans Leder geht.

Dem Ganzen setzt eine bestimmte Methode die Krone auf, die der brutale Mörder Mick an Liz anwendet: Er trennt ihr die Wirbelsäule durch, um sie zu einem hilflosen und vom Hals abwärts paralysierten "Kopf auf einem Stock" zu machen. So kann sie sich weder wehren noch weglaufen und bleibt trotzdem möglichst lang bei Bewusstsein.

Noch heftiger wird die Szene dadurch, dass der Akt an sich gar nicht gezeigt wird. Ach, und haben wir schon darauf hingewiesen, dass die Story von Wolf Creek grob auf wahren Begebenheiten basiert?



Fans unangenehmer Szenen kommen auch in Alien: Romulus voll auf ihre Kosten und in dieser Hinsicht haben wir gute und schlechte Neuigkeiten für euch. Eine Fortsetzung wirkt gar nicht mal so unwahrscheinlich: Der Regisseur schürt Hoffnung auf Alien: Romulus 2, aber enttäuscht mit einem Satz dann doch.

TV oder Stream: Wann und wo läuft Wolf Creek?

Ihr könnt euch den harten Horror-Slasher am heutigen Mittwoch, dem 28. August 2024 um 22:00 Uhr bei Tele5 zu Gemüte führen. Aber wir bekommen es hier mit der gekürzten FSK 16-Fassung des Films zu tun (via: Schnittberichte ). Er läuft bis um 0 Uhr und eine ungekürzte Wiederholung kommt in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 2:10 Uhr.

Ansonsten könnt ihr den Film natürlich auch noch streamen. Das geht aktuell zwar in keinem Abo mit Streaming-Flatrate, dafür aber bei Video on Demand-Plattformen wie MagentaTV oder Apple TV.

