Heute läuft ein unfassbar unterhaltsamer Abenteuerfilm im TV: Er hat über 1 Milliarde (!) eingespielt

Im Fernsehen könnt ihr heute den zweiten Teil einer enorm erfolgreichen Abenteuer-Reihe sehen, die Fantasy mit Humor und Spannung verschmolz und so ein äußerst beliebtes Franchise erschuf.

Nicht jedes Sequel ist ein Hit, aber die Fortsetzung Pirates of the Caribbean - Fluch der Karibik 2 schon, die Jack Sparrow das zweite von fünf Kapiteln schenkte. Bei einem Budget von 225 Millionen Dollar spielte das Abenteuer laut Box Office Mojo weltweit 1 Milliarde und 66 Millionen US-Dollar wieder ein und ist damit der erfolgreichste Teil der Reihe.



Bei Disney+: Fluch der Karibik 2 ist eine ganz und gar nicht herzlose Piraten-Fortsetzung

Nach Fluch der Karibik könnte für Will Turner (Orlando Bloom) und Elizabeth Swann (Keira Knightley) alles so rosig aussehen, wenn da nicht ihre Verbindung zu Captain Jack Sparrow (Johnny Depp) wäre. Dieser hat leider ein gewaltiges Problem: Unsanft wird er vom Geister-Piraten Davy Jones (Bill Nighy) daran erinnert, dass er einst einen Pakt mit ihm geschlossen hat. Und diese Schulden will der Fliegende Holländer nun in Form von Jacks Seele eintreiben. Aus der misslichen Situation befreien könnte er sich höchstens, wenn er das in einer Truhe versteckte Herz des tentakelbärtigen Bösewichts findet.

Mit seiner Laufzeit von 2 Stunden und 33 Minuten wird das zweite Abenteuer in der Reihe nur noch von Teil 3, Pirates of the Caribbean - Am Ende der Welt überboten, der auf 2 Stunden und 48 Minuten kommt. Bei den Einspielergebnissen bleibt Teil 2 aber Spitzenreiter, knapp gefolgt von Teil 4 Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten. Fremde Gezeiten knackte als einziger ebenfalls die Milliarden-Marke, spielte allerdings laut Box Office 20 Millionen Dollar weniger ein als Fluch der Karibik 2.

Im Budget-Überblick der fünf Piraten-Filme landet das erste Sequel bei den Ausgaben sogar auf dem vorletzten Platz. Günstiger war nur noch die Herstellung des ersten Teils. Ob irgendwann ein weiterer Film, Fluch der Karibik 6 oder gar ein Spin-off, zustande kommt, ist derzeit nicht sicher.

Im TV & Stream: Wo ihr den Abenteuer-Spaß von Fluch der Karibik 2 schauen könnt

Die Abenteuer-Fortsetzung Pirates of the Caribbean - Fluch der Karibik 2 wird am heutigen Donnerstag, dem 17. Juli 2025 um 20:15 Uhr bei RTL gezeigt. Eine TV-Wiederholung erfolgt beim selben Sender am Sonntag, dem 20. Juli 2025, um 14:50 Uhr.

Wenn ihr die Ausstrahlung im Fernsehen verpasst habt, könnt ihr den zweiten Piraten-Ausflug jederzeit auch im Abo bei Disney+ streamen.

