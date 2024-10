Heute läuft ein unsterblicher Action-Klassiker im TV: Besser werden Filme dieser Art nicht mehr

Wenn es um Action-Filme geht, kommt nichts an diesen Klassiker mit überragender Starbesetzung heran. Hier stimmt einfach alles und das könnt ihr im TV sehen.

Wer Heat noch nicht kennt, bekommt heute die Gelegenheit, das zu ändern: Der mit Al Pacino und Robert De Niro absolut legendär besetzte Action-Klassiker läuft im TV und das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Selbst wenn ihr den Film schon gesehen hat, lohnt er sich immer noch.

Heute im TV: Darum geht's in dem Action-Klassiker Heat

Die beiden Figuren Neil McCauley (Robert De Niro) und Vincent Hanna (Al Pacino) könnten auf den ersten Blick kaum unterschiedlicher sein. Der eine ist ein perfektionistischer Verbrecher, der stets so gerissen vorgeht, dass er davonkommt. Der andere steht ihm auf der anderen Seite des Gesetzes gegenüber und ermittelt als getriebener Cop gegen ihn.

Aber bei näherem Hinsehen zeigt sich, dass die zwei doch sehr viel mehr miteinander gemeinsam haben. Mit tiefergehenden, zwischenmenschlichen Beziehungen haben beide so ihre Probleme und der Job kommt in der Regel immer an erster Stelle. McCauley will noch einen letzten großen Coup landen, aber Hanna kommt ihm mit seinen Ermittlungen immer näher, bis die Lage sich dramatisch zuspitzt.



Heat ist ein Meisterwerk des Actionfilms und wurde oft kopiert, aber nie erreicht

Das Katz-und-Maus-Spiel der beiden Männer, die versuchen, sich gegenseitig auszubooten, sucht seinesgleichen. Hier treffen mit Al Pacino und Robert De Niro aber nicht nur zwei echte Schauspiellegenden aufeinander, auch der Rest des Casts kann sich mit Val Kilmer, Natalie Portman, Amy Brenneman und Danny Trejo durchaus sehen lassen.

Wie Michael Mann die atemlose Action und nervenzerfetzende Spannung inszeniert, ist aber der wahre Star des Films. Dabei spielt es keine Rolle, ob wir gerade schier unglaubliche Schießereien auf den Straßen L.A.s erleben oder einfach nur ein Gespräch zweier Männer in einem Diner, die ganz genau wissen, dass hier einfach alles auf dem Spiel steht.

TV oder Stream: Wann und wo kommt Heat?

Kabel eins bringt Heat am heutigen Mittwoch, den 2. Oktober um 22:50 Uhr. Der Actionthriller läuft bis um 2:10 Uhr.

Falls ihr da nicht könnt, keine Angst: Heat kann auch online geschaut werden. Allerdings hat ihn nur Amazon Prime Video im Abo-Programm und einer Streaming-Flatrate, dort könnt ihr euch den Streifen sonst aber auch leihen.

