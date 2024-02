Heute läuft eine unfassbar bizarre Krimi-Komödie mit Mark Wahlberg im TV: Die grausame wahre Geschichte endete für den Täter sogar im Todestrakt

Testosteron gesteuerte, perfekte Körper und ein völlig abstruser Entführungsfall – das ist die actiongeladene Krimi-Komödie, die heute im TV läuft. Mark Wahlberg, Anthony Mackie und Dwayne Johnson verkörpern die realen Verbrecher.

Was passiert, wenn sich minderintelligente Fitness-Coaches als Verbrecher versuchen, haben wir schon in Burn after Reading gesehen. Ähnlich humorvoll startet auch die knallbunte Action-Komödie Pain & Gain. Bei aller Absurdität der wahren Geschichte liegt es nahe, dass Regisseur Michael Bay sich für eine schwarzhumorige Inszenierung entschieden hat. Doch ab dem letzten Drittel des Films bleibt einem das Lachen im Hals stecken, nämlich dann, wenn die gesamte Grausamkeit der Täter deutlich wird. Heute läuft Pain & Gain im TV.

Darum geht es der bizarren Krimi-Komödie Pain & Gain

Die drei Bodybuilder Daniel Lugo (Mark Wahlberg), Paul Doyle (Dwayne Johnson) und Adrian Doorbal (Anthony Mackie) haben die perfekten Körper und leben im sonnigen Urlaubsparadies Florida. Doch glücklich sind sie nicht, denn die drei träumen vom Leben im Luxus. Also beschließen sie einen wohlhabenden Mann aus dem Fitnessstudio zu entführen, doch der Plan geht nach hinten los.

Pain & Gain: Die realen Hintergründe der bizarren Sun Gym Gang

Der Film basiert auf einer Artikelserie von Pete Collins, die 1999 in der Miami New Times veröffentlicht wurde. Wie so oft bei Verfilmungen wahrer Ereignisse wurden einige Sachverhalte aus Gründen der Dramaturgie und komödiantischen Einlagen verändert, doch das bizarre Gerüst bleibt den Begebenheiten treu. Es ist so abenteuerlich, dass selbst die Polizei dem Opfer keinen Glauben schenkte.

Paramount Dwayne Johnson in Pain & Gain

Im Film wurde der Name zu Victor Kershaw (Tony Shalhoub) geändert, was dem realen Opfer Marc Schiller nicht davon abhielt, wegen falscher Darstellungen eine Klage auf Schadenersatz zu veranlassen. Aber nicht nur mit seiner eigenen Darstellung war er unzufrieden, wie er in einem Interview mit The Guardian berichtet. Da niemand, der an der Produktion Beteiligten, mit ihm gesprochen habe, seien alle Figuren nicht gut getroffen.



Im Artikel heißt es:

Im Film wirken sie wie die drei Handlanger, die einen bizarren Akt steroidalen Slapsticks praktizieren, der in Gewalt übergeht. In Wirklichkeit wurden sie zur schlimmsten Kombination aus Manipulation, Muskelkraft und mörderischer Absicht.

Mastermind der realen Sun Gym Gang Daniel Lugo und Brutalo Adrian Noel Doorbal wurde wegen ihrer Taten zum Tode verurteilt. Nach mehreren fehlgeschlagenen Revisionsanträgen sitzen sie noch immer im Todestrakt, wie die Miami New Times berichtete.

Wann läuft Pain & Gain im TV?

Wer die unglaubliche Geschichte von Marc Schiller und der Sun Gym Gang sehen will, schaltet heute, am 27. Februar 2024, um 22:35 Uhr auf Kabel Eins ein. Eine Wiederholung zeigt der Sender in der Nacht auf den 28. Februar 2024 um 03:15 Uhr. Unabhängig vom Fernsehprogramm könnt ihr Pain & Gain auf Amazon kaufen oder leihen.

