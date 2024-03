Heute läuft einer der außergewöhnlichsten Arnold Schwarzenegger-Filme im TV: So habt ihr die Action-Ikone selten gesehen

Arnold Schwarzenegger hat sich mit Action-Filmen wie Terminator einen Namen gemacht. Mittlerweile spielt er aber auch mal etwas ganz anderes wie hier, heute im TV.

Arnold Schwarzenegger kennen wir spätestens seit Predator und Terminator als die Action-Schauspielikone schlechthin. Er schlägt aber auch ab und an sanftere Töne an, wie zum Beispiel Vendetta – Alles was ihm blieb war Rache beweist – auch wenn der Titel nicht danach klingt. Ihr könnt euch heute Abend im TV selbst ein Bild davon machen.

Darum geht's in Vendetta mit Arnold Schwarzenegger

Der Familienvater Roman (Schwarzenegger) verliert seine Frau, seine Tochter und deren ungeborenes Kind bei einem tragischen Flugzeugunglück. Auch viele andere Menschen sterben, weil zwei Flugzeuge zusammengestoßen sind. Schuld daran trägt der Fluglotse Jacob (Scoot McNairy). Beide Männer zerbrechen regelrecht an den Folgen des Zusammenstoßes.

Der Fluglotse steht so stark in der Kritik, dass er in eine Art Zeugenschutzprogramm aufgenommen wird und den Wohnort wechseln muss. Er leidet psychisch stark unter seinem Fehler und seine Frau verlässt ihn. Roman hingegen wünscht sich eigentlich nur, dass sich jemand bei ihm entschuldigt und macht sich auf den Weg, Jacob zur Rede zu stellen.

Arnold Schwarzenegger zeigt sich in Vendetta von seiner gefühlvollen Seite

Der Film heißt im Original Aftermath, also Nachspiel oder Nachwirkungen, und basiert auf wahren Begebenheiten. Der deutschsprachige Titel klingt zwar eher danach, als hätten wir es hier mit einem actiongeladenen Rache-Thriller zu tun, aber Vendetta kommt vielmehr als waschechtes Drama und schwere Kost daher.



Arnold Schwarzenegger macht seine Sache als von Trauer und Schmerz zerfressener Familienmensch sehr gut. Was ihm all diejenigen, die den Gouvernator nur aus seinen Action-Filmen kennen, vielleicht gar nicht zutrauen würden. Aber auch wenn es eine Seltenheit bleibt, gibt es mit Maggie zumindest noch einen weiteren, sehr emotionalen Arnie-Film von diesem Kaliber:

Maggie - Trailer (Deutsch) HD

TV oder Stream: Wann und wo kommt Vendetta?

Ihr könnt euch Vendetta – Alles was ihm blieb war Rache mit Arnold Schwarzenegger heute Abend, am 12. März 2024, um 22:45 Uhr auf Tele 5 ansehen. Eine Wiederholung kommt dann in der Nacht von Freitag, dem 15. März 2024, auf Samstag, und zwar um 00:05 Uhr.

Ansonsten besteht natürlich auch die Möglichkeit, den Film zu streamen. Beispielsweise bei Apple TV, Amazon Prime oder Magenta TV.

