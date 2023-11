Heute läuft einer der besten Abenteuerfilme der letzten 20 Jahre im TV: Es ist eine Schande, dass er immer noch nicht fortgesetzt wurde

Heute kommt einer der besten Abenteuerfilme der letzten Dekaden im Fernsehen. Russell Crowe stürzt sich darin als Kapitän in Seeschlachten und Geigenkonzerte.

Alle paar Tage muss es mal gesagt werden: Es ist eine Schande, dass Master & Commander - Bis ans Ende der Welt nie fortgesetzt wurde. Vor 20 Jahren kam die Mischung aus Abenteuer- und Kriegsfilm ins Kino. Die Chemie zwischen den Stars Russell Crowe und Paul Bettany war unverkennbar, die Seeschlachten aufregender als alles, was es an Vergleichbarem damals im Kino gab. Weitere Romanvorlagen standen ebenfalls bereit. Trotzdem muss man das 20. Jubiläum von Master & Commander dieses Jahr mit einem Tränchen im Auge begehen.

Master & Commander - Bis ans Ende der Welt entführt in die Napoleonischen Kriege

Schon die Titelkarte ist legendär:

April – 1805

Napoleon beherrscht Europa

Nur die britische Flotte steht ihm entgegen

Die Meere sind jetzt Schlachtfelder



Der britische Kapitän Jack Aubrey (Russell Crowe) erhält in diesem geschichtsträchtigen Jahr den Auftrag, ein französisches Kaperschiff vor der Küste Brasiliens zu versenken. Aubrey und die Crew des Kriegsschiffes HMS Surprise sind ein eingespieltes Team, was auch für den Schiffsarzt und engen Freund Dr. Stephen Maturin (Paul Bettany) gilt. Doch die französische Acheron und ihr Kapitän haben ein paar Asse im Ärmel.

20th Century Pictures Russell Crowe und Paul Bettany

Master & Commander basiert auf der Aubrey-Maturin-Romanreihe von Patrick O'Brian, die dank ihrer liebenswerten Figuren und Detailgenauigkeit zur Standard-Lektüre unter den Seefahrer-Abenteuern gehört. Insgesamt 21 Romane gibt es und der Film von Peter Weir verarbeitet Elemente aus mehreren davon.

Das Drehbuch von Weir und John Collee spart beispielsweise das Kennenlernen des leidenschaftlichen Kapitäns und wissbegierigen Doktors aus, stattdessen landen wir in medias res auf dem Deck der Surprise. Selten wurde der Seekrieg so realistisch und brutal dargestellt wie in Master & Commander. Gleichzeitig lebt der Film vom Abenteuergeist seines ungleichen Duos. Russell Crowes Aubrey liebt wenig mehr, als wenn der Duft eines nahenden Gefechts seine Nase streichelt, während Bettanys Maturin begierig die Fauna der Südsee studiert.

Master and Commander 2 ist so gut wie ausgeschlossen

Umso trauriger ist es, dass wir seit dem Start 2003 nicht tiefer in die Welt von Aubrey und Maturin eintauchen konnten. Wegen seines aufwendiges Drehs kam der Film auf ein Budget von 150 Millionen Dollar, spielte aber nur etwa mehr als 200 Millionen ein. Es gibt also rational nachvollziehbare Gründe dafür, dass die Kostüme von Crowe und Bettany irgendwo Staub fangen. Vernunft ist aber etwas für Landratten.

Weitere Verfilmungen von Master & Commander sind nicht ausgeschlossen, aber dann wahrscheinlich mit einer neuen Besetzung. 2021 wurde gemeldet, dass Sieben Minuten nach Mitternacht-Autor Patrick Ness an einem Drehbuch für die Vorgeschichte von Aubrey und Maturin arbeitet. Danach wurde es ruhig um das Projekt.



So kannst du den Abenteuerfilm schauen

Master & Commander - Bis ans Ende der Welt wird heute ab 20:15 Uhr bei Tele 5 ausgestrahlt. Die Wiederholung läuft in der Nacht auf Mittwoch ab 2:40 Uhr. Du kannst den Film aber auch jederzeit bei Disney+ streamen, sofern du ein Abonnement hast.

Wer mehr Unterhaltung aus dieser historischen Ära sucht, kann ab Donnerstag Ridley Scotts Napoleon im Kino schauen.

