Der versauteste Film von Jennifer Lawrence kommt in 31 Tagen zu Netflix

Bevor Jennifer Lawrence' Sex-Komödie in den Kinos startete, mussten die Macher die Handlung verteidigen. Netflix nimmt den Film schon bald ins Angebot auf, wie jetzt bekannt wurde.

Die Komödie No Hard Feelings musste dieses Jahr gar nicht viel tun, um für einige Wochen zum Gesprächsthema Nummer 1 zu werden: Ihre durchaus brisante Geschichte reichte. Hunger Games-Star Jennifer Lawrence spielt in dem Film Maddie, Anfang dreißig, von Geldsorgen geplagt. Sie soll den verstockten Schüler Percy (Andrew Barth Feldman) verführen – im Auftrag von dessen Eltern.

Die Sex-Komödie (in der es letztlich erstaunlich wenig um Sex geht) schaffte im Sommer einen Achtungserfolg an den eher komödienfeindlichen Kinokassen. In einer Pressemitteilung hat Netflix nun den Start auf seiner deutschen Plattform bekannt gegeben.

Wann kommt No Hard Feelings mit Jennifer Lawrence zu Netflix?

Netflix Deutschland nimmt No Hard Feelings am 22. Dezember 2023 ins Angebot auf, also in ziemlich genau einem Monat. Interessanter Nebenaspekt: Schon vor zwei Jahren wurde ein Film mit Jennifer Lawrence zum Weihnachtsergeignis bei dem Streaming-Dienst – die Katastrophen-Satire Don't Look Up.

Wie versaut ist Jennifer Lawrence' No Hard Feelings wirklich?

Sony No Hard Feelings

Das Team hinter No Hard Feelings musste noch vor dem Start zu den Vorwürfen gegen seinen Film Stellung beziehen . Ja, es stimmt: Der Altersunterschied zwischen Maddie und ihrem "Opfer" Percy ist eklatant, genau wie der Machtunterschied zwischen dem ungleich erfahrenen Paar. Auch das Verhalten der Eltern von Percy ist natürlich problematisch: Ohne Sexualleben betrachten sie ihren Sohn als unvollständige Person. All diese Probleme reflektiert No Hard Feelings allerdings klug – mehr oder weniger.

Denn der Krawall kommt in der Komödie nicht zu kurz. Wenn ihr Jennifer Lawrence vorwiegend aus den Hunger Games-Filmen kennt, habt ihr sie wahrscheinlich noch nie so frei aufspielen sehen wie in No Hard Feelings – inklusive einer jetzt schon legendären Nacktprügelszene mitten im Film.

No Hard Feelings schafft damit den Spagat: Der Film wird seinem durchaus heiklen Thema gerecht – und vergisst dabei den Spaß nicht. Ab dem 22. Dezember 2023 könnt ihr euch bei Netflix selber eine Meinung bilden.

