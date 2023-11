Netflix macht Pause: Amazon killt gleich 3 Serien auf einmal und sogar eine der witzigsten Horror-Serien des Jahres ist dabei

Wer Netflix-Serien schaut, muss immer damit rechnen, dass diese abgesetzt werden. Aber auch bei Amazon Prime Video ist keine Serie sicher. Jetzt wurden drei Titel auf einmal beendet.

Serienfans mussten dieses Jahr schon einige Rückschläge verkraften. Vor allem der Streaming-Dienst Netflix zeigt sich 2023 gnadenloser denn je und setzte schon ganze 27 Serien ab.

Nachdem erst kürzlich fünf Netflix-Serien auf einen Schlag gekillt wurden, zieht jetzt Amazon Prime Video nach und verabschiedet sich vorzeitig von drei Serien, zu denen auch eine fantastische Horror-Serie zählt.

Amazon-Absetzungen: Diese 3 Prime Video-Serien gehen nicht weiter

Wie Deadline und weitere Branchenseiten übereinstimmend berichten, werden die Horror-Comedy The Horror of Dolores Roach und die Jugend-Krimiserie Shelter - Der schwarze Schmetterling nach ihrer jeweils ersten Staffel nicht fortgesetzt. Die RomCom-Serie With Love wurde zudem nach zwei Staffeln eingestellt.

Amazon-Absetzung: The Horror of Dolores Roach

The Horror Of Dolores Roach - S01 Trailer (English) HD

The Horror of Dolores Roach ist ein unterschätztes und überraschend witziges Horror-Highlight von Amazon. Basierend auf einem Theaterstück sowie einem Podcast-Hörspiel erzählte die an die Legende von Sweeney Todd angelehnte Serie von der Masseurin Dolores, die einen Drang zum Morden entwickelt.

Und wie werden die Leichen entsorgt? Ihr Komplize Luis verarbeitet die Opfer zu Teigtaschen mit Spezialfüllung, die er in seinem Empanada-Shop verkauft. Leider endete die Serie mit einem Cliffhanger. Alle acht Folgen könnt ihr hier bei Amazon sehen *.

Amazon-Absetzung: With Love endet nach 2 Staffeln

With Love - S01 Trailer (English) HD

With Love war eine queere RomCom-Serie, die den romantischen Verstrickungen der unterschiedlichen Mitglieder der Familie Diaz folgte, wobei unterschiedliche Arten von Beziehungen und Liebe erforscht wurden. Nach zwei Staffeln ist nun Schluss. Insgesamt 11 Folgen könnt ihr bei Prime Video streamen *.

Amazon-Absetzung: Shelter - Der schwarze Schmetterling

Shelter - S01 Trailer (English) HD

Shelter - Der schwarze Schmetterling basiert nicht nur auf Harlan Cobens Romanreihe über den Teenager Mickey Bolitar, sondern war auch eine Kampfansage an die Streaming-Konkurrenz. Denn eigentlich ist Netflix das Stamm-Zuhause für Harlan Coben-Serienadaptionen, wo in den letzten Jahren bereits sechs Krimi-Thriller-Verfilmungen – darunter Ich schweige für dich und Kein Friede den Toten – zu sehen waren. Alle acht Folgen von Shelter stehen bei Amazon zum Streamen * bereit.



Erst vor wenigen Monaten schockierte Amazon mit der Absetzung von zwei gefeierten Serien-Highlights, die besonders schmerzhaft war. Unter anderem aufgrund des Hollywood-Streiks wurden die queere Sport-Dramedy Eine Klasse für sich und die Science-Fiction-Serie Peripherie eingestellt – obwohl jeweils schon eine 2. Staffel bestellt war.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

