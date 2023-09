Heute läuft einer der besten Horror-Filme im TV, aber die deutsche Fassung macht bei Minute 1:32 einen peinlichen Fehler, der den ganzen Film ändert

John Carpenter ist ein Horror-Guru. Heute könnt ihr im TV eines seiner besten Werke sehen, dessen deutsche Fassung seit 43 Jahren einen groben Schnitzer beinhaltet. Und der Fehler wird gleich mehrfach wiederholt.

Im legendären Grusel-Film The Fog - Nebel des Grauens dreht sich alles um den 100. Jahrestag des Küstenstädtchens Antonio Bay in Kalifornien. Beim Datum des Jubiläums wird es allerdings kompliziert. Zu kompliziert offenbar für die deutsche Synchronisation, die das Datum schon nach eineinhalb Minuten Laufzeit durcheinanderbringt. Die fehlerhafte Fassung könnt ihr heute Abend im TV sehen.

Legendärer Horror-Film heute im TV: Passt bei Minute 1:32 auf, wenn der Fischer das Datum nennt

Der Film beginn – wie jede gute Gruselgeschichte – an einem Lagerfeuer. Ein bärtiger Fischer erzählt Jugendlichen am Vorabend des Jubiläums, dass sich vor 100 Jahren ein Schiff durch die Fluten hierher kämpfte, an einem Riff zerschellte und die Besatzung ertrank. Es ist der Vorabend des Jubiläums, der 20. April 1980.

In fünf Minuten sei Mitternacht und dann beginne der Jubiläumstag, der 21. April 1980. Und an dieser Stelle hat sich bei der deutschen Synchronisation jemand verrechnet und der Fischer grummelt in der deutschen Fassung:

In fünf Minuten haben wir den 22. April. Vor genau 100 Jahren, also auch am 22. April, kämpfte sich ein Klipper durch das tobende Meer.

Als wäre die doppelte Falschnennung im Prolog ab Minute 1:32 nicht genug, zieht sich der Fehler durch den gesamten Horror-Film. Später werden noch Tagebuch-Einträge vom 21. April vorgelesen, die laut der deutschen Fassung erst am 22. April stattgefunden hätten.

Warum dieser Fehler passiert ist, bleibt seit 43 Jahren unklar. Vielleicht war der Datumswechsel um Mitternacht verwirrend. Vielleicht hat sich jemand so sehr gegruselt, dass die Person den gefährlichen Jubiläumstag, an dem der Nebel aufzieht, überspringen wollte.

Denn wie wir ebenfalls zu Beginn des Horror-Klassikers erfahren, war das Zerschellen des Schiffs kein Pech, sondern bewusste Irreführung der Stadtgründer. Auf dem Schiff waren Leprakranke mit jeder Menge Gold und die Stadtgründer wollten zwar das Gold, aber nicht die Kranken, um ein neues Dorf zu errichten – in der Nacht vom 20. (!) auf den 21. (!) April.

Wann läuft The Fog - Nebel des Grauens im TV und wo kann ich ihn streamen?

The Fog - Nebel des Grauens läuft heute, am 17. September 2023 um 20.15 Uhr bei Tele 5. Alternativ zur TV-Ausstrahlung könnt ihr sowohl die englische als auch die deutsche Fassung im Abo bei Paramount+ * streamen oder euch die schicke Blu-ray von The Fog * zulegen.

