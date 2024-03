Heute läuft einer der besten Sci-Fi-Filme der letzten 25 Jahre im TV: Die verstörendste Szene dauert nur eine Sekunde

RTL II strahlt heute ein richtiges Science-Fiction-Highlight aus, das auf großes Effekt-Spektakel verzichtet und dafür als intime Familiengeschichte begeistert. Eine extrem kurze Szene ist aber ein Horror-Moment für die Ewigkeit.

Als The Sixth Sense-Regisseur M. Night Shyamalan Anfang der 2000er sein Sci-Fi-Drama Signs – Zeichen in die Kinos brachte, wurde das Genre meistens mit Effekt-Bombast wie Independence Day in Verbindung gebracht. Der Filmemacher wählte aber einen ganz anderen, klügeren Ansatz und erzählte seine beängstigende Alien-Invasion mehr als emotional mitreißende Familiengeschichte, in der auch Themen wie die Erschütterung des Glaubens untergebracht waren.

Im Vergleich zu heutigen Studio-Blockbustern des Sci-Fi-Genres wirkt Signs besser denn je. RTL II strahlt den immer noch unterschätzten Film am Sonntag aus. Besonders eine Szene, die gerade mal eine Sekunde dauert, ist ein unvergesslich schauriger Höhepunkt.

Sci-Fi-Highlight im TV: Darum geht es in Shyamalans Signs

Shyamalans Film dreht sich um den ehemaligen Pfarrer Graham Hess (Mel Gibson), der mit seinem Bruder (Joaquin Phoenix) und seinen beiden Kindern Morgan (Rory Culkin) und Bo (Abigail Breslin) auf einer abgeschiedenen Farm lebt. Aufgrund des Todes seiner Frau hat er seinen Glauben verloren. Als Graham eines Tages einen riesigen Kornkreis im Maisfeld entdeckt, häufen sich die seltsamen Ereignisse. Berichte über Alien-Sichtungen spitzen die Situation schließlich immer stärker zu.

Das ist die genial verstörende Signs-Szene

In Shyamalans Film wird die Alien-Invasion sehr lange nur angedeutet und unklar entfaltet. Dann kommt aber der Moment, in dem im Fernsehen die erste aufgezeichnete Sichtung live übertragen wird. Die Familie beobachtet den Moment genauso wie wir und sieht unscharfe Amateur-Kamera-Bilder, die für den Augenblick einer Sekunde plötzlich ein dunkelgrünes Alien zeigen. Die Art des Spannungsaufbaus und unkonventionellen Außerirdischen-Schockmoments ist ein absolut überragender Signs-Moment.

Disney/20th Century Studios Signs - Zeichen

Wann läuft Signs im TV?

RTL II strahlt Shyamalans Film am 24. März 2024 um 22:15 Uhr aus. Wenn ihr von den Werken des Regisseurs nicht genug bekommt, könnt ihr direkt davor ab 20:15 Uhr noch die deutsche Free-TV-Premiere von Shyamalans beklemmendem Thriller Old schauen. Ansonsten könnt ihr Signs auch jederzeit bei Disney+ in der Flat * streamen.

Podcast zu Netflix’ epischer Sci-Fi-Serie 3 Body Problem

Ist den Game of Thrones-Machern mit 3 Body Problem der nächste große Wurf gelungen? Im Podcast diskutierten wir ausgiebig und spoilerfrei über die Sci-Fi-Serie von Netflix:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

3 Body Problem ist die Adaption eines der spannendsten Science-Fiction-Werke der letzten Jahre: Die Trisolaris-Trilogie des chinesischen Autors Cixin Liu. Wir klären im Podcast, ob die Serie Sci-Fi-Fans begeistern kann und ob die drastischen Änderungen zur Vorlage wirklich nötig waren.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.